Eno najbolj prestižnih priznanj za sodobno umetnost v Veliki Britaniji, ki nosi ime po angleškem slikarju J. M. W. Turnerju, je namenjeno ustvarjalcem do 50. leta starosti. Letošnje nagrajence so ovenčali na včerajšnji slovesnosti v galeriji Turner Contemporary v obmorskem mestu Margate na jugovzhodu Anglije.

Tai Shani, Oscar Murillo, Helen Cammock in Abu Hamdan na podelitvi nagrade. Foto: EPA

Nagrada je poimenovana po angleškem slikarju J. M. W. Turnerju (1775-1851). Tukaj je na avtoportretu, ki ga je ustvaril okoli leta 1799. Foto: Tate

Četverica, ki se pred nominacijo ni nikoli srečala, je ustanovila kolektiv, da bi pokazali solidarnost v času svetovne politične krize. Umetniki si bodo tako razdelili nagrado v višini 40.000 funtov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Urednik revije British Vogue Edward Enninful, ki je nagrado razglasil, je odločitev označil za neverjetno.

Kolektivna izjava v imenu skupnosti, množine in solidarnosti

Umetniki so žirantom sami pojasnili razloge, zakaj so se odločili ustanoviti kolektiv. "V tem času politične krize v Veliki Britaniji in večjem delu svetu, ko obstaja že toliko stvari, ki delijo in izolirajo ljudi in skupnosti, se čutimo močno motivirane, da nagrado uporabimo za kolektivno izjavo v imenu skupnosti, množine in solidarnosti - tako v umetnosti kot v družbi," so zapisali. Hamdan pa je glede tega dejal: "Vsak se ukvarja s posebnimi vprašanji, a to ne pomeni, da te stvari vidimo ločeno od drugih. Način tekmovanja bi dejansko odvrnil od sporočil drugih."

Umetnine, ki jih podpisujejo Hamdan, Cammockova, Shanijeva in Murillo, si je od septembra, ko so jih razstavili v galeriji Margate, ogledalo že več kot 60.000 ljudi. Po oceni direktorice galerije Turner Contemporary Victorie Pomery gre za "fantastične razstave".

Oscar Murillo: Collective Conscience. Foto: EPA

Sicer pa je bil favorit za nagrado leta 1986 rojeni Oscar Murillo, čigar dela izhajajo iz njegovih izkušenj odraščanja v Kolumbiji, preden se je pri 11 letih preselil v London. Umetnik združuje korenine Latinske Amerike z zahodno umetnostjo. Ustvarja skulpture, modele in živo poslikana platna za multimedijske instalacije. Po razglasitvi je dejal: "Imamo močne individualne glasove, a nagrada se je nekako morala izteči na ta način."

Delo, ki ga podpisuje Lawrence Abu Hamdan. Foto: EPA

Leta 1985 rojeni Lawrence Abu Hamdan, ki trenutno deluje v Bejrutu, pri svojem delu raziskuje in poskuša analizirati zvoke in njihov prispevek k identiteti. Za razstavo je med drugim predložil akustične spomine nekdanjih sojetnikov v sirskem zaporu, kjer so jih pridržali ter jim zavezali oči.

Helen Cammock: The Long Note. Foto: EPA

Leta 1970 rojena Helen Cammock, ki deluje v Londonu, je multimedijska umetnica. Ukvarja se s filmom, fotografijo in besedilom ter zgodovino uporablja za preučevanje struktur moči. Njen film The Long Note preiskuje različne vloge in vključenost žensk v gibanje za državljanske pravice v Severi Irski leta 1968. Kot je povedala, je ideja, da bi oblikovali kolektiv, "dobesedno vzniknila, ko so se prvič srečali".

Tai Shani: DC Semiramis. Foto: EPA

V Londonu leta 1976 rojena Tai Shani pa je svojo prijavo označila za "razširjeno psihedelično" priredbo dela Knjiga o mestu dam Christine de Pizan. Njeno delo, ki je nastajalo skoraj pet let, vsebuje 12 namišljenih likov na filmu in instalacijah v živo, s katerimi raziskuje feminizem in strukture moči.

Turnerjevo nagrado je lani dobila video umetnica Charlotte Prodger, prihodnje leto pa jo bodo podelili v galeriji Tate Britain, še poroča AFP.