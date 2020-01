Na Baconove Tri študije za figuro ob podstavku križa je denimo vplivala Ajshilova tragedija. Foto: Wikipedia

V pariškem Centru Pompidou je še do 20. januarja na ogled razstava Francis Bacon: Knjige in slike, ki raziskuje vpliv literature na umetnikovo ustvarjanje. Osredotoča se na dela, ki jih je britanski umetnik ustvaril v zadnjih dveh desetletjih življenja. Na ogled je 60 slik iz pomembnih javnih in zasebnih zbirk, razstava pa bo od 23. februarja do 25. maja na ogled še v Muzeju likovnih umetnosti v Houstonu.

Po razstavah del Marcela Duchampa, Reneja Magritta, Andrea Deraina in Henrija Matissa v sklopu raziskovanj ključnih del preteklega stoletja so obsežno razstavo posvetili britanskemu slikarju Francisu Baconu (1909–1992), piše na spletni strani razstavišča. Sicer pa je bila zadnja večja retrospektiva njegovih del v Franciji na ogled leta 1996 prav tako v Centru Pompidou.

Irski slikar Francis Bacon (1909–1992) naj bi nekemu drugemu prijatelju pred smrtjo rekel, da njegove slike ne bodo imele visoke vrednosti v prihodnosti in da bo gotovo pozabljen. Zgodilo se je ravno nasprotno, njegova ekspresionistično-nadrealistična dela na dražbah dosegajo najvišje cene. Bacon tako sodi med najpomembnejše umetnike 20. stoletja, njegova dela pa dosegajo visoke cene. Foto: Reuters

V kakšno čtivo se je poglabljal slikar?

Pričujoča razstava torej več kot dve desetletji pozneje v središče postavlja literaturo in združuje slike, ki so nastale med letoma 1971 in 1992. Razstava vključuje tudi branje izsekov besedil iz knjig, ki jih je v svoji knjižnici hranil Bacon.

Igralci Mathieu Amalric, Jean-Marc Barr, Carlo Brandt, Valerie Dreville, Hippolyte Girardot, Dominique Reymond in Andre Wilms tako berejo iz del Ajshila, Friedricha Wilhelma Nietzscheja, Georgesa Batailla, Michela Leirisa, Josepha Conrada in T. S. Eliota. Našteti avtorji niso le neposredno navdihovali Baconovih del, ampak so oblikovali "duhovno družino", s katero se je umetnik identificiral.

V New Yorku so novembra 2013 prodali Baconov triptih Tri študije za portret Luciana Freuda za rekordnih 142,4 milijona dolarjev. Foto: Wikipedia

Na oddelku za zgodovino in arhitekturo Trinity Collegea v Dublinu so pripravili popis knjig iz Baconove knjižnice, ki zajema več kot tisoč knjig. Na njegovih Treh študijah za figuro ob podstavku križa iz leta 1944 je denimo viden vpliv Ajshilove tragedije na Baconovo delo. Leta 1981 pa je Bacon ustvaril triptih, ki ga je eksplicitno navdihnila njegova Oresteja.

Za umetnika usodno leto 1971

Za Bacona je bilo odločilno leto 1971, takrat je imel namreč razstavo v Grand Palaisu, ki mu je prinesla mednarodno slavo. Vendar je bil na drugi strani pod vplivom občutkov krivde ob smrti partnerja Georgea Dyerja, ki je umrl zaradi prevelikega odmerka mamil dva dneva pred odprtjem te postavitve.