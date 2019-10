Fotograf praznuje 75 let in ob tej priložnosti so v njegov opus pokukali v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

Žalovanje za Titom. Foto: Nace Bizilj/z dovoljenjem Muzeja novejše zgodovine Slovenije

Ples narodnih noš. Foto: Nace Bizilj/z dovoljenjem Muzeja novejše zgodovine Slovenije

Potem ko smo avgusta v Muzeju novejše zgodovine Slovenije lahko spoznavali delo Edija šelhausa - retrospektivo so pripravi ob stoletnici rojstva tega znamenitega fotoreporterja - zdaj nadaljujejo s predstavitvijo dela še enega vidnejših slovenskih fotoreporterjev 20. stoletja. Razstava vizualizira družbenopolitične in druge dogodke iz njegovega dnevnega fotoreporterstva, sprva v podjetju Foto Slovenija, nato v časopisni hiši Dnevnik. Povzela bo slovensko zgodovino od 60. let preteklega stoletja do preloma tisočletja.

Ko je imel 18 let, je Nace Bizilj pri Cekinovem gradu v Ljubljani fotografiral Leonida Brežnjeva, pri 24 letih pa na Dolenjskem Josipa Broza - Tita. Za fotografa izučeni Bizilj je delal kot fotoreporter v podjetju Foto Slovenija, zatem pa je svojo poklicno pot nadaljeval v časopisni hiši Dnevnik, kjer je bil 23 let urednik fotografije. Zbirka obsega tudi Biziljeve fotografije s potovanj, predvsem po Latinski Ameriki, Aziji in Avstraliji, iz obdobja po letu 1995.

Osamosvojitev Slovenije. Foto: Nace Bizilj/z dovoljenjem Muzeja novejše zgodovine Slovenije

V celotnem obdobju svojega delovanja, od leta 1962 do 2003, se je posvečal predvsem fotografiranju političnih dogodkov in političnih elit nekdanje Jugoslavije, samostojne Slovenije in sveta. Drugo najpomembnejše področje Biziljevega fotoreporterstva je bilo fotografiranje najrazličnejših, tudi največjih športnih dogodkov in najuspešnejših slovenskih športnikov.

Razstavo so pripravili iz donacije - leta 2010 je namreč fotograf muzeju podaril celoten fotografski opus s 300.000 črno-belimi in barvnimi negativi fotografij, nato pa se je posvetil urejanju dokumentacije nacionalno pomembne fotografske dediščine.

Zborovanje v podporo četverici. Foto: Nace Bizilj/z dovoljenjem Muzeja novejše zgodovine Slovenije

Biziljeve fotografije lahko v Muzeju novejše zgodovine Slovenije ujamete do 16. februarja 2020.