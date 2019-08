Veliko nagrado - grand prix je Društvo likovnih umetnikov Dolenjske (DLUD) podelilo italijanski slikarki Manueli Sedmach, odkupno nagrado je prejela Vesna Drnovšek. Jasmini Nedanovski, Luki Popiču in Janezu Kardelju pa so podelili posebna priznanja za kakovost.

Sodelujoči iz peterice držav

Strokovna komisija DLUD-a v sestavi Simon Kajtna, Olga Butinar Čeh, Jasna Kocuvan Štukelj, Iztok Hotko in Robert Lozar je obravnavala prispela dela 52 likovnikov iz petih držav.

Kot je povedal Lozar, so glavno nagrado grand prix Manueli Sedmach podelili za akril na platnu Heimlich. Komisija je o njenem delu menila, da temo Strahu obravnava neprisiljeno in s premislekom, umetnica pa gledalca nagovarja s čisto slikarskimi sredstvi. Vesna Drnovšek si je odkupno nagrado za grafiko Nevidna prislužila zaradi preprostega in minimalističnega prikaza tesnobnega vzdušja, je dodal Lozar.

Manuela Sedmach se je rodila leta 1953 v Trstu. Foto: Facebook/Associazion Culturâl Colonos

Želja po preseganju lokalnih okvirjev

Predsednica umetniškega sveta DLUD-a Nataša Mirtič je povedala, da želijo z bienalom predstaviti pregled sodobne domače in tuje likovne produkcije, kot regionalno združenje pa se zavzemajo, da bi Novo mesto postalo središče tovrstnih likovnih dogajanj in da bi glas o tamkajšnjem bienalu presegel lokalne okvirje.

Na novomeškem bienalu so poleg klasičnega slikarskega izraza, grafike, risbe, kiparstva in videa enakopravno zastopani vsi sodobni likovni izrazi, kot goste pa so predstavili pet dolenjskih fotografov. Foto: Facebook/DLUD

Novomeški bienale likovne vizije je pravzaprav logično nadaljevanje dveh uspešnih mednarodnih razstav društva, ki združuje likovne ustvarjalce Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Pri projektu kot partner sodeluje Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, med drugimi pokrovitelji je bienale podprla tudi Mestna občina Novo mesto, je še povedala Nataša Mirtič.

Sicer pa sta projekt novomeškega bienala zasnovala Ines Vodopivec in Hamo Čavrk, bienalov idejni vodja, akademski slikar in predsednik DLUD-a. S študijsko zasnovanimi bienalnimi razstavami želijo pretresti moralna načela, politična in verska hotenja ter ekološko-okoljske zagate, povezane z odnosom človeka do narave in soljudi.

Razstavo so postavili v razstavišču Dolenjskega muzeja Jakčev dom, v galeriji Simulaker in Knjižnici Mirana Jarca. V vseh navedenih razstaviščih bo na ogled do 21. septembra.