Po njenih besedah dela umetnice predpostavljajo razmišljujočega posameznika, ki si postavlja vprašanje: kakšen je občutek biti človek v tem svetu.

Razstava bo na ogled do 1. septembra. Foto: Galerija DLUL

S pričujočo razstavo Maruša Meglič nadaljuje svoje razmišljanje o dvojnosti človekove narave, ki je eno izmed umetniških manifestacij dobilo že v delu Success is looking for a good place to stay. Razstavljena dela vznikajo iz zavedanja, da sodobnega posameznika, obremenjenega z zahtevami po napredku in samoizpolnitvi, sočasno določata tudi pogosto zamolčana strah pred neuspehom in tesnoba ob odgovornosti za svojo lastno spodletelost.

Ta sočasni obstoj med seboj različnih, mestoma popolnoma ambivalentnih občutij umetnica prevaja v formo umetniškega dela. Njen kontemplativni ustvarjalni pristop odseva v konciznosti razstavljenih del, v njihovem formalnem minimalizmu in jasnosti, avtoričino zavedanje latentnih pomenov uporabljenih materialov in form pa v raznoliki simboliki, ki jo ustvarjajo njihove premišljene sopostavitve.

Humanizacija materiala in poetični naslovi

Vzgib za njeno ustvarjanje so njena lastna občutenja, intimna, pogosto tesnobna vprašanja. Odgovore išče v dialogu z materialom, v njegovi humanizaciji, končni formi personificiranega umetniškega dela. Zaradi premišljene izbire materialov in oblik ob sugestivnih in poetičnih naslovih njena dela ne potrebujejo nikakršnih didaskalij. Predvidevajo le pogled empatičnega in tenkočutnega gledalca, razbremenjenega teženj po racionalnih interpretacijah, ki si ne dovoli le videti, temveč tudi čutiti, je med drugim zapisala kuratorka.

Maruša Meglič (1989) je lani magistrirala na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Izobraževala se je tudi na Akademiji za umetnost, arhitekturo in dizajn v Pragi. Svoja dela je predstavila na več skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini.

Anja Guid (1990) zaključuje podiplomski študij umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Lani je zaključila izobraževanje na Šoli za kuratorske prakse in kritiško pisanje Svet umetnosti na Zavodu za sodobno umetnost SCCA - Ljubljana. Doslej je sodelovala pri pripravi več razstav in drugih projektov, aktivna je predvsem na področju kuratorstva, pisanja in muzejske pedagogike.