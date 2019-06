Foto: Facebook stran festivala

Ena od razstav bo posvečena Francetu Štiglicu, ki se mu bodo poklonili tudi s poslikavo.

Mednarodni festival kolaža, ki ga prirejajo, da bi pomagali oblikovati likovno estetiko poletnega dogajanja v Kranju in okolici ter mesto profilirati kot mesto kolaža, bo trajal do srede avgusta.

Tinca Veerman. Foto: Facebook stran festivala

V sklopu KAOS-a bodo priredili osem razstavnih sklopov. Osrednjo postavitev so naslovili Ostanki, selektorji pa so vanjo vključili 49 umetnikov, med njimi je deset slovenskih. Kljub enotni temi razstavo, ki bo v Galeriji Stolpa Škrlovec Layerjeve hiše na ogled od danes do 13. avgusta, določa likovna in vsebinska raznolikost tako v pristopih kot uporabljenih materialih.

Do srede avgusta si bo mogoče ogledati še razstavne sklope Ne zaostajamo (Kavarna Layer); Ostanki - kaos - figura (Galerija Layerjeve hiše); Ostanki domišljije (Stopnišče in balkon Layerjeve hiše); Udobje preostalega (Galerija Mahlerca), Med vrsticami (Medprostor) ter Gorski in morski zini. Ta bo sprva predstavljena v Galeriji Mahlerca, med 3. in 15. septembrom pa bo gostovala še v Galeriji SKC na Reki.

Giorgos Chronis. Foto: Facebook stran festivala

Jutri bodo v ulični galeriji Na mestu pred Mestno knjižnico odprli razstavo Balada o filmu in kolažu, s katero se pridružujejo zaznamovanju stoletnice rojstva filmskega režiserja Franceta Štiglica. Postavitev bo obsegala osem originalnih filmskih plakatov slovenskih oblikovalcev za Štigličeve filme, ki jih je posodila Slovenska kinoteka. Ob izvirnih plakatih bodo postavljene njihove interpretacije v kolažu osmih slovenskih sodobnih umetnikov in oblikovalcev.

Futurski so v sklopu festivala KAOS združili moči z umetnico Tatjano Kotnik. Glasbenikom lahko prisluhnete na odprtju festivala, danes ob 21.00 v Layerjevi hiši, 1. julija pa še v Klubu rečnih kapitanov v Ljubljani. Foto: Facebook stran festivala

Zidna podoba Angelce Hlebce

V torek, 2. julija, bodo odkrili zidni kolaž velikega formata na fasadi hiše na Poštni ulici, na katerem bo španska umetnica Susane Blasco upodobila v Stražišču pri Kranju rojeno slovensko igralko Angelco Hlebce. Spomnimo se je iz Štigličevih filmov v vlogah Temnikarice v Baladi o trobenti in oblaku, babice Pečanke v Tistega lepega dne in matere v Praznovanju pomladi. Odkritje zidne poslikave sovpada z začetkom programa letnega kina Filmi na Vovkovem vrtu, v sklopu katerega bo 4. julija na sporedu projekcija restavrirane digitalizirane različice Štigličeve Dolina miru. Aktivnosti, povezane s Štigličevim letom v Kranju, so del razvoja programov za kandidaturo Kranja za Evropsko prestolnico kulture 2025.

Festival bo do prihodnjega četrtka v strnjenem programu vključeval tudi brezplačne delavnice za odrasle, mladino in otroke, v okviru umetniške rezidence pa omogočil spoznavanje vabljenih umetnikov kolaža in predstavil sveže pristope k združevanju različnih žanrov, tako vizualnih kot glasbenih.

Večeri bodo namenjeni glasbi. Med nastopajočimi bodo Futurski, Lullabies for Daydreamers, James Blood Ulmer in Tinariwen. Prav poseben dogodek se obeta 2. julija, ko bo na terasi Layerjeve hiše ob 25-letnici delovanja nastopila zasedba z gledališkimi koreninami Čompe.