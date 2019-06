Foto: Svetlobna gverila

V soboto organizatorji festivala pripravljajo še dogodka v sklopu poletne muzejske noči.

Moment nenavadnosti in presenečenja

Projekt Mete Grgurevič & Jaše z umetniško nadgradnjo tipske ulične opreme vnaša v parkovno zasnovo moment nenavadnosti in presenečenja, ki predstavlja motnjo, odklon v sistemu. Modificirana ulična svetilka se čez dan zlahka zlije z okolico, ob mraku pa zaživi kot kiparski objekt, svetlobna metafora za komunikacijo kot odprt, ponavljajoč se proces, ki nenehno vzpostavlja in hkrati presega nevidno mejo med udeleženci. Njeni sijalki namreč utripata v ritmu posnetega dialoga, svojevrstne avtomatizirane poezije o vsakdanjih stvareh, ki jo bo moč ob vznožju droga tudi poslušati, so zapisali pri festivalu.

Meta Grgurevič & Jaša sta študirala slikarstvo na likovni akademiji v Benetkah in se nato vrnila v domovino, kjer sta kot tandem ali samostojno realizirala vrsto odmevnih razstavnih oziroma performativnih projektov. Skupaj sta med drugim leta 2015 sodelovala tudi na 56. beneškem bienalu, kjer je Jaša zastopal Slovenijo.

Analogne improvizacije z grafoskopi

Pri Svetlobni gverili so poseben program pripravili tudi za soboto v sklopu poletne muzejske noči. Na stavbi ZRC SAZU na Gosposki ulici bo na ogled sklop projekcij z naslovom Čez glavo, ki so jih pripravili dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Gre za analogne improvizacije z grafoskopi, pri katerih bodo udeleženci demonstrirali svojo kreativno znanje pri ustvarjanju živih likovnih pripovedi. Ob 22. uri pa bo potekalo vodstvo s kolesi z Dr. Skavčenkom, ki bo interesente ob 22. uri pričakal pred Galerijo Vžigalica.

Festival Svetlobna gverila se je od 16. maja posvečal raziskovanju meja. Ustaljenim razstavnim lokacijam v Galeriji Vžigalica in po središču Ljubljane se je pridružilo še nekaj novih. "S temo festivala se podajamo v raziskovanje in osmišljanje različnih vidikov in konceptov meja, naj si bodo te razumljene kot fizične, optične, družbene, psihološke ali povsem duhovne kategorije, ki razdvajajo, a hkrati tudi zbližujejo in povezujejo," so zapisali organizatorji iz Strip Core/Forum Ljubljana.a