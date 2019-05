Laboratorij Svetlobne gverile je del festivala Svetlobna gverila, namenjen različnim delavnicam ter neformalnemu izobraževanju mladih umetnikov. V sklopu tokratnega Laboratorija so sodelujoči poglabljali znanje s področja interaktivnosti oziroma pametnih naprav. Kolesarnico, ki se nahaja na trgu francoske revolucije, je zasnoval Marko A. Kovačič; trio fantasticus Borut Miha Borut pa zanjo projekt Pot v neznano (na fotografiji). Foto: Svetlobna gverila

Blok 2 Andreja Štularja ponazarja človeško ‘mravljišče’, kjer lahko gledalec posluša zgodbe prebivalcev iz soseščine. Foto: Svetlobna gverila

Raziskovanje meja je v ospredju letošnjega 13. mednarodnega festivala svetlobe Svetlobna gverila. Festival, ki prinaša več instalacij v Galeriji Vžigalica in njeni okolici, bo zasvetil danes ob 21.30. Na festivalu bodo predstavljena dela, ki raziskujejo ločnice med imaginarnim in realnim, med javnim in zasebnim, med preteklostjo in sedanjostjo.

Meje v glavi in v svetu

Svetlobna gverila bo posvečena raziskovanju meja. "S temo festivala se podajamo v raziskovanje in osmišljanje različnih vidikov in konceptov meja, naj si bodo te razumljene kot fizične, optične, družbene, psihološke ali povsem duhovne kategorije, ki razdvajajo, a hkrati tudi zbližujejo in povezujejo," so sporočili organizatorji festivala iz Strip Core/Forum Ljubljana.

Svetlobna zasedba javnega prostora se bo začela s predstavitvijo več instalacij. V Galeriji Vžigalica bodo na ogled svetlobna instalacija kolektiva Stran 22, naslovljena Žajfnica (K01 M04 J01) - Votlina, ki raziskuje meje med posameznikovim intimnim doživljanjem sveta in specifično kolektivno izkušnjo, interaktivna svetlobna instalacija iransko-francoskega tandema Golnaz Behrouznia in Fracoisa Donata Svetlobna fikcija #2, ki raziskuje ločnice med umetniško domišljijo, digitalno tehnologijo in znanostjo, ter svetlobne slike-objekti nizozemske umetnice Surreal Visuals, združene pod naslovom Tunelski vid 3.0 & Ogledalo za introspekcijo.

Boštjan Drinovec se v svojem najnovejšem projektu skupaj z vj MESECEM loteva svojevrstnega odkrivanja sveta izven meja dostopnega. Podajata se v drobovje mesta, v podzemne jaške z električnimi vodi, kjer s pomočjo svetlobnih intervencij razkrivata neodkriti teritorij, njegove dobro varovane skrivnosti in prebivalce, ki jih na takšnih mestih ne bi pričakovali. Foto: Svetlobna gverila

Mrest bo svetlikajoča organska tvorba na lipi v vrtu ob Križevniški cerkvi, ki nas nagovarja bodisi kot metaforični prostor ujetosti, bodisi kot prostor varnosti in udobja. Ustvarili so ga dijaki Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Foto: Svetlobna gverila

Ozrite se v morje na nebu, v krošnje dreves in v kanalizacijske jaške

Instalacije bodo zapolnile tudi prostore v bližini galerije. Boštjan Drinovec in VJ MESEC se bosta na Trgu Francoske revolucije v projektu Podzemlje podala v drobovje mesta, v podzemne jaške z električnimi vodi, kjer s pomočjo svetlobnih intervencij razkrivata neodkriti teritorij, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo bo v vrtu ob Križevniški cerkvi predstavila instalacijo Mrest & Čez glavo, umetnica Tina Drčar pa v Soteski na Križevniški instalacijo Narobe morje, v kateri na desetine razsvetljenih ladij pluje nad glavami gledalcev.

Na Novem trgu se bo zasvetila instalacija Urbano oklevanje Neže Jurman, s katero bo edino drevo sredi trga privzelo novo podobo, študenti likovne akademije in Fakultete za računalništvo pa so zasnovali svetlobno instalacijo Za odstrtimi okni. Nabrežje Ljubljanice na Bregu bo osvetljevala instalacija več avtorjev, naslovljena Radia, ploščad pri Cankarjevem domu bo krasila interaktivna projekcija Empatija Franca Soline in Eneja Gučka Puharja, na Trgu Narodnih herojev pa bo stala svetlobna skulptura Luke Savića Kot v nebesih, tako na zemlji. Na različnih lokacijah bodo predstavljene še intervencije, nastale v laboratoriju Svetlobne gverile.

Skladno z vsebinsko rdečo nitjo se bo festival podal še v nekatere druge predele Ljubljane. Na Fužinah se 31. maja obeta odprtje vrste postavitev, povečini nastalih v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom. V parku pred Fužinskim gradom bo umetnik Andrej Štular predstavil svetlobno instalacijo Soseska F, študenti Fakultete za arhitekturo in Fakultete za elektrotehniko instalacijo Portal, študenti Naravoslovnotehniške fakultete pa instalacijo Onkraj meja.

Tina Drčar s projektom narobe morje poudarja aktualno migrantsko problematiko, ki jo povzemajo kolažirani odtisi časopisnih naslovov na trupih ožarčenih plovil, katerih svetloba simbolizira žarke upanja, vero v boljši in pravičnejši svet, kjer meje ne predstavljajo več ovir. Foto: Svetlobna gverila

V Galeriji Alkatraz v AKC Metelkova mesto bo od 23. maja na ogled razstava kolektiva nemških umetnikov RaumZeitPiraten z naslovom O nemožnosti meja, istega dne pa bodo v Pionirskem domu odprli tudi instalacijo (O)krog v vesolje svetlobna instalacija v sklopu 4. LIKfesta. Multidisciplinarni raziskovalno-umetniški kolektiv Nonument Group bo v soboto, 25. maja, na dan mladosti, pripravil participatorni zvočni sprehod po nekdanji trasi Pionirske proge med koseškim bajerjem in živalskim vrtom.

Festival bo 14. junija zaokrožila postavitev nove trajne instalacije v Svetlobnem parku ob Gradaščici v Trnovem, ki jo podpisujeta Meta Grgurevič in Jaša.