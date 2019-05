Idejo za projekt je navdihnila risba iz leta 1970. Gre za delo umetnika Maxa Peintnerja, ki je leta 1986 Avstrijo zastopal na takratnem Beneškem bienalu. Na risbi je mogoče videti prav to ‒ športni stadion, sredi katerega raste manjši gozdiček.

Littmann, v Baslu delujoči kurator, je na risbo naletel pred več kot 30 leti in tedaj umetniku namignil, da bi moral nekaj podobnega rekonstruirati v resničnem življenju. "Seveda, mladenič," je bil skeptičen Peintner, a Littmann se zamisli nikoli ni zares otepel, poroča portal Art Newspaper.

Klaus Littmann pričakuje, da bodo v nov kontekst postavljena drevesa pri občinstvu na tribunah vzbudila posebno doživetje, ki bo odvisno tudi od ure v dnevu, saj se bo s spreminjanjem svetlobe predrugačil tudi edinstven pogled na instalacijo. Foto: EPA

Pred nekaj leti je naletel na stadion Vrbsko jezero, ki so ga zgradili za evropsko nogometno prvenstvo leta 2008, zdaj pa je večji del leta sameva. V tem je prepoznal priložnost, ki jo namerava uresničiti septembra letos.

Obiskovalci se med drevjem ne bodo mogli sprehajati, ampak bodo gozdič lahko opazovali le s tribun. "Predvsem govori o tem, kako samoumevne so nam nekatere stvari in o njih ne razmišljamo več. Z odstranitvijo nečesa iz znanega okolja in postavitvijo v nov kontekst pa začnemo odpirati vprašanja," razlaga Littmann. "Ne gre za to, da se zabavamo v gozdu," pojasnjuje razlog, zakaj do gozda ne bo mogoče dostopati. Po presaditvi naj bi drevesa na stadionu ustvarila popolnoma novo ozračje, h kateri bodo svoje barve prispevale tudi jesenske barve krošenj.

Projekt z naslovom Za gozd: neskončna atrakcija narave bodo odprli 9. septembra, nad njim pa bo bdel eden vodilnih krajinskih arhitektov Enzo Enea. Nadzoroval bo presaditev dreves, ki tehtajo tudi več kot šest ton. Monumentalno instalacijo bo v Koroški galeriji moderne umetnosti in Deželni galeriji Celovec pospremilo več razstav, ki se bodo posvečale temi narave. Po zaprtju projekta 27. oktobra pa bodo drevje presadili na bližnje javno mesto, kjer bo ostala kot živa skulptura.