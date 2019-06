Na razstavi se s svojimi upodobitvami jinglov predstavlja 21 slovenskih striparjev. Foto: Radio Študent

Govor je o legendarnih jinglih Radia Študent, ki je 9. maja 1969 začel oddajati iz kleti osmega bloka študentskega naselja v Rožni dolini in tako letos z mnogimi dogodki slavi svoj polstoletni obstoj.

Dragocene in nepozabne zvočne miniature

V okviru tega slavja organizirajo tudi razstavo, ki prinaša v obliko stripa prelit jagodni izbor nekaterih izmed najbolj znanih jinglov tega najstarejšega še delujočega študentskega radia v Evropi. Za vizualno upodobitev teh miniatur, ki zaznamujejo specifično zvočno podobo RŠ-a, so angažirali kopico domačih striparjev.

"Najbolj nepretenciozna oblika nagovarjanja poslušalcev predstavlja svobodno polje izražanja kreativnosti in humorja. Tisti, ki poslušajo Radio Študent, vam bodo najverjetneje z lahkoto izstrelili jingle ali dva ali deset, ki so se jim vtisnili v spomin," beremo v najavi razstave.

Avtorji razstavljenih stripov Ciril Horjak, Matej de Cecco, David Krančan, Katja Kovše, Ivana Armanini, Aljaž Košir – Fejzo, Iztok Sitar, Marko Kociper, Damijan Stepančič, Lenart Slabe, Izar Lunaček, Kaja Avberšek, Martin Ramoveš, Nejc Bahor – Biga, Matjaž Bertoncelj, Ivan Mitrevski, Primož Krašna, Jelena Bertoncelj, Gašper Rus, Gašper Krajnc in Andrej Štular.

Izobilje rojstnodnevnega dogajanja

Kot omenjeno, radio ob svojem jubileju od aprila dalje organizira niz dogodkov; od okroglih miz, delavnic na temo glasbe, znanosti, šolstva, kulture in politike prek avdiovizualnih, literarnih in filmskih dogodkov do glasbenega programa, med drugim s ciklom koncertov Scena podpiše in velikim koncertom, s katerim so v Kinu Šiška zaznamovali 9. maj, torej dan prvega oddajanja tega radia.

Odprtje razstave Ne znamo bit' tiho, ki nosi naslov po enem izmed jinglov, bo drevi ob 20. uri v Pritličju.