Predstavitve obeh festivalov in umetniške instalacije v Moderni galeriji v Ljubljani v prihodnjem tednu se bodo udeležili umetnik Klaus Littmann, umetniška vodja sejma Viennacontemporary Johanna Chromik in vodja dunajskega tedna oblikovanja Lilli Hollein.

Največja javna umetniška instalacija v Avstriji

Umetniška intervencija For Forest bo nogometni stadion Wörthersee v Celovcu med 9. septembrom in 27. oktobrom spremenila v največjo javno umetniško instalacijo v Avstriji. Navdihnila jo je distopična risba avstrijskega umetnika in arhitekta Maxa Peintnerja z naslovom Neprekinjena privlačnost narave.

Izvorna črno-bela slika Maxa Peintnerja, ki ji je Littmann dodal barve. Foto: For Forest

Največji umetniški sejem v Avstriji

Umetnostni sejem Viennacontemporary bo potekal od 26. do 29. septembra, letos prvič potekal pod umetniškim vodstvom Johanne Chromik. Sejem z več kot 100 sodelujočimi galerijami iz 25 držav vsako leto ponuja vpogled v živahno sodobno umetniško sceno Srednje in Vzhodne Evrope. Na njem letno naštejejo okoli 30.000 obiskovalcev.

Ta največji umetniški sejem v Avstriji obiskovalce vabi k odkrivanju raznolike galerijske scene, ki predstavlja tako že uveljavljene kot obetavne mlade umetnike. "Dunaj je prizorišče sejma, protagonisti – galeristi vseh generacij ter muzeji s svojimi zakladi in strokovnjaki – pa so v njegovem središču," besede umetniške vodje Johanne Chromik povzema sporočilo za javnost.

Kustos Tevž Logar. Foto: Matevž Paternoster/MGML

V sekciji Fokus bo letos v ospredju vprašanje razumevanja države, ki ne temelji na teritoriju, ampak v času. Kustos Tevž Logar bo, izhajajoč iz fenomena NSK Države v času, preizpraševal predstavitev umetnosti v kontekstu nacionalne države.

Največji kurirani oblikovalski festival v Avstriji

Vienna Design Week, sicer največji kurirani oblikovalski festival v Avstriji, pa bo potekal od 27. septembra do 6. oktobra. Festival, ki ga organizirajo od leta 2007, poveže in aktivira celotno mesto in njegove oblikovalske potenciale, piše v sporočilu za javnost. Ponuja razstave, predstavitve, delavnice, participatorne projekte, pogovore in vodene oglede po mestu, pri čemer se bo letošnja izdaja osredotočila na 9. dunajsko okrožje Alsergrund.

Oba festivala in Littmannovo instalacijo bodo 7. avgusta predstavili v ljubljanski Moderni galeriji. Foto: Moderna galerija/Facebook

Letos bodo na festivalu predstavljeni nacionalni in mednarodni projekti, ustvarjalni in produkcijski procesi, pa tudi eksperimentalni pristopi na področju arhitekture, grafičnega oblikovanja, oblikovanja pohištva in industrijskega in družbenega oblikovanja.

Država v gosteh bo letos Finska. "Skandinavija je morda bolj kot kateri koli drugi del sveta razvila svoj lastni in prepoznavni slog, ki že desetletja vpliva na ves svet. Finska je pisala izjemna poglavja v zgodovini oblikovanja, tudi njen prispevek k sodobnemu oblikovanju je izjemen," so besede vodje tedna oblikovanja Lilli Hollein povzeli v sporočilu za javnost.