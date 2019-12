Obiskovalec galerije Tate Modern poškodoval Picassovo sliko

Vrednost slike ocenjena na 20 milijonov dolarjev

London - MMC RTV SLO

Pablo Picasso, Žensko doprsje, 1944, Tate Modern. Foto: Wikipedia

V londonski galeriji Tate Modern so s stalne razstave začasno umaknili sliko Pabla Picassa Žensko doprsje, potem ko jo je neki moški napadel in poškodoval. Storilca so obtožili povzročitve materialne škode.