Rjbolovlev Sotheby’s obtožuje, da so njegovemu dolgoletnemu dobavitelju umetnin pomagali za umetnine zaračunavati preveč denarja.

Okrajni sodnik Jesse Furman tožbe ni razveljavil, čeprav se je dražbena hiša sklicevala na to, da jih Rus že toži v Švici, kjer se trenutno nahajajo številne priče in dokazi v primeru. Sodnik ocenjuje, da v nasprotju s trditvemi Sothebyja New York ni "skrajno nepriročna" lokacija za sojenje, ter ugotavlja, da ameriški proces v tej situaciji napreduje veliko hitreje od švicarskega.

Vojna na več frontah

52-letni Dmitri Rjbolovlev si že vrsto let prizadeva, da bi s pomočjo zakona nadoknadil finančne izgube, za katere krivi svojega trgovca z umetninami, Yvesa Bouvierja, ki, tako kot Sothesby's, zanika kakršno koli nezakonito početje. Poleg Švice in ZDA je tožbe vložil tudi v Franciji, Monaku in Singapurju.

Dražbena hiša pozna prodajno in kupno ceno

Bouvier naj bi ruskemu mogotcu postopoma ukradel več kot milijardo dolarjev - preveč naj bi mu zaračunal vsaj 38 umetnin. V skupnem seštevku je Rjbolovlev med letoma 2003 in 2015 za umenost odštel več kot dve milijardi dolarjev. Tožba navaja, da je imela dražbena hiša Sotheby’s prste pri 14 spornih transakcijah in je bila "prostovoljni sodelavec, ki je zavestno omogočil prevaro", saj so seveda imeli podatek, koliko Bouvier plačuje posameznim prodajalcem za njihove umetnine.

Preveč zasoljeno ceno naj bi Rusu med drugim podstavili za dela Amedea Modiglianija, Gustva Klimta in Leonarda da Vincija. Zanimivo je, da je Rus leta 2017 - prek dražbene hiše Christie's! - prodal eno od da Vincijevih del, razvpitega Odrešenika sveta, in to za rekordnih 450,3 milijona dolarjev. Dražba je zakoličila rekord za najdražje prodano sliko v zgodovini, čeprav se stroka ne more zares zediniti glede njene avtentičnosti.

Revija Forbes ocenjuje, da je Rjbolovlevo premoženje vredno okrog 6,8 milijarde dolarjev; večino te vsote je zaslužil, ko je leta 2010 prodal podjetje za proizvodnjo gnojil Uralkali. Dražbeno hiši Sotheby's je pred kratkim za 3,7 milijarde dolarjev kupil francosko-izraelski telekomunikacijski magnat Patrick Drahi.