Postavitev je madridski umetnik poimenoval 52 platen, ki so izpostavljena zraku v Ciudádu de Méxicu (52 lienzos expuestos al aire de la Ciudad de México). Publikacija Fringe razstavo opisuje kot neposreden in visceralni dokument učinka kapitalizma na okolje.

Leto dni na platnih, premazanih z lepilom

Sierra je po mestu, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija leta 1992 označila za najbolj onesnaženo velemesto, namestil 52 platen, čez katera je bilo premazano lepilo. Zrak se je nato počasi nabiral na njihovi površini. Vsak teden je eno izmed platen umaknil, ob čemer ga je konservator zaščitil pred nadaljnjimi spremembami. Nastal je prerez onesnaženosti, ki nastane v enem letu. Obiskovalci si lahko ogledajo eno leto v časovnem zamiku, od prvega do 52. tedna, torej od čisto belega do najbolj umazanega platna.

Santiago Sierra se je rodil leta 1966 v Madridu. Ustvarja slike, kipe, instalacije na prostem, filmske projekte in fotografijo. Foto: EPA

Obenem so v okviru razstave skupaj z znanstveniki v laboratorijih raziskovali, kaj vse je v usedlinah umetnin. Našli so trdne kovinske delce in bakterije, odgovorne za več sto bolezni, od gripe do dihalnih in kožnih zapletov.

"Sierra si že tri desetletja prizadeva replicirati delovne odnose v času kapitalizma, v kontekstu umetnosti in sveta." Leta 1999 je po pisanju Fringa tako na Kubi najel šest brezposelnih moških, da so si na hrbtu vtetovirali 250-centimetrsko črto. Leta 2000 pa je denimo plačal muzejskemu čuvaju, da je 365 dni živel za zidom newyorške umetniške ustanove MoMA. Leta 2010 je prejel špansko nacionalno nagrado za umetnost plastičnega oblikovanja, vendar jo je javno zavrnil, ker je, kot pravi, "neodvisen od države, ki izkazuje prezir do izdaje mandata o skupnem dobrem".

Onesnažena" platna bodo v mehiški galeriji razstavljena še ves januar 2020.