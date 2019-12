Ira Niero Marušič, Brez naslova, 2019, olje, pigmenti, vosek, platno, 160 x 420 cm. Foto: Pilonova galerija

Pod naslovom Sodobno slovensko slikarstvo. Tretja generacija se predstavljajo Suzana Brborović, Ira Niero Marušič, Maruša Šuštar in Nika Zupančič. Kustos razstave je Andrej Medved, ki podpisuje tudi razprave, zbrane v razstavnem katalogu.

Vodstvo po razstavi V nedeljo, 22. decembra 2019, bo ob 17. uri po razstavi vodil avtor in kustos razstave Andrej Medved.

Gre za predstavnice najmlajše generacije slovenskega slikarstva, ki že doživlja uspehe tudi v tujini, predvsem v Parizu (Nika Zupančič), v Nemčiji (Suzana Brborović), deloma tudi v bližnji Italiji (Ira Niero Marušič). Za Marušo Šuštar Medved pravi, da dela v prepišnem zatišju ateljeja, vedno nove in nove podobe, ki gledalca presenečajo z notranjim pogledom, kompozicijo in vrhunskim likovnim pristopom.

Suzana Brborović, Bridge countries-Idealisation , 2018, akril, tuš, platno, 190 x 240 cm. Foto: Pilonova galerija

Kot je dejala Ira Niera Marušič, je sodobnost naklonjena ženskim ustvarjalkam. "Absolutno se mi zdi to en zelo velik korak. Še pred 50. leti je bilo to skoraj nemogoče, če si bila ženska slikarka, te sploh niso resno jemali. Nekatere so svoje ime spremenile v moško, da bi lahko kje razstavljale. Danes imamo eno ogromno priložnost."

Maruša Šuštar, Vodnarjev zapis, 2019, olje, platno, 160 x 240 cm. Foto: Pilonova galerija

Medved pa pravi, da je razstava še en dokaz, da se sodobna likovna umetnost vrača k slikarstvu. "Po dolgotrajnem obdobju videastov, fotografij, postavljenih v prostor, ambientalnih postavitev, se zopet vračamo k sliki."

Nika Zupančič, Oblaki 1, 2018, olje, platno, 150 x 130 cm. Foto: Pilonova galerija

Razstava bo na ogled do 19. januarja.