"Razstava je priložnost za učenje, ker odseva identiteto dela naše globalne skupnosti, ki je bila pred tem v McNayu slabo predstavljena," še dodaja.

Postavitev s polnim naslovom Transamerica/n: Gender, Identity, Appearance Today v muzeju sodobne umetnosti McNay v San Antoniu v Teksasu je na ogled do 15. septembra.

Skozi širok spekter spolnih identitet

Predstavlja pristne in ranljive glasove sodobnih severnoameriških umetnikov, ki se izražajo skozi širok spekter spolnih identitet. Na ogled so v muzeju postavili dela Andyja Warhola in še mnogih drugih, ki skupaj predstavljajo več kot 40 let transspolne umetnosti.

Videti je mogoče dela 59 umetnikov iz manj znanih kulturnih okolij v ZDA, Mehiki in Kanadi. Predani so raziskovanju spreminjajočih opredelitev spolne identitete.



Med najbolj prepoznavnimi razstavljenimi deli so sitotiski Andyja Warhola iz serije Ladies and Gentlemen iz leta 1975. Ta obsega portrete temnopoltih in latinskih transspolnih oseb in drag kraljic iz newyorške četrti Greenwich Village, vključno s portretom temnopolte aktivistke Marshe P. Johnson.

Del razstave so tudi avtoportreti Roberta Mapplethorpa ter portret lezbičnega para, ki ga je leta 1998 posnela Catherine Opie.

Poleg fotografij so razstavljena tudi dela Greer Lankton, ene ključnih osebnosti umetniške scene v newyorški četrti East Village v 80. letih minulega stoletja, ter instalacije predstavnikov mlajšega rodu.



V identičnih oblekah in gologlavi

Med umetnki najdemo tudi dva iz Evrope, in sicer dvojec Eva & Adele, ki sta znani po pojavljanju na vseh pomembnejših svetovnih umetnostnih dogodkih v identičnih oblekah in gologlavi, na razstavi pa so prikazani trije njuni filmi ter slika umetnic v naravni velikosti, ki obiskovalce vabi, da z njima naredijo sebek.



V muzeju po poročanju Guardiana pravijo, da so se pri postavitvi razstave osredotočali na tematsko raziskovanje, zato se Transamerica/n osredotoča na osebne in družbene zgodbe. Hkrati je na razstavi vidno tudi spreminjanje transumetnosti skozi čas. Kustos Barilleaux ob tem pojasnil, da je bila trans umetnost včasih bolj subtilna, medtem ko so umetniška dela danes bolj neposredna in transparentna.