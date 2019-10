Spoznala sta se leto poprej, prijatelja pa ostala vse življenje, in tudi zato se jima z razstavo poklanjajo v Pilonovi galeriji v Ajdovščini.

Foto: Pilonova galerija

Postavitev Veno Pilon in Božidar Jakac. 50 let prijateljstva na ogled postavljajo ob 120-letnici rojstva in 30-letnici smrti Božidarja Jakca. "Obletnice so pogosto tista vzpodbuda, ki nas žene k razmisleku, k spominu na čas, v katerem je umetnik deloval, na ljudi s katerimi je sodeloval, in pri imenu Božidarja Jakca je slednjih veliko, a najdlje se gotovo pojavlja ob njem ravno Veno Pilon," razloge za razstavo pojasnjuje kustosinja in direktorica Pilonove galerije v Ajdovščini Tina Ponebšek.

Postavitev bodo odprli danes ob 19.00, na ogled pa bo do 8. decembra.

Jakac in Pilon sta se prvič srečala leta 1918, ko je prvi razstavil svoja dela v prvi namensko zgrajeni galerijski stavbi na področju današnje Slovenije, v Jakopičevem paviljonu, na XVI. razstavi v Jakopičevem paviljonu leta 1919 pa sta skupaj razstavljala. Istega leta sta bila oba sprejeta na akademijo v Pragi, kjer sta prijateljstvo gojila naprej.

Tudi po odhodu Vena Pilona v Firence poleti 1920 in nato leta 1928 za štiri desetletja v Pariz prijateljstvo med umetnikoma ni bilo prekinjeno. Redno sta si pisala in se obiskovala. V 50. letih sta drug drugega obiskovala v Parizu, kjer je Veno Pilon prebival z družino in ustvarjal ter organizacijsko skrbel za promocijo jugoslovanske likovne produkcije v smislu neuradnega kulturnega atašeja, povezana pa sta ostala vse do Pilonove smrti leta 1970.

Pilonova galerija hrani tudi nekaj pisem, ki sta si jih izmenjala Pilon in Jakac, ostalega gradiva, predvsem del na papirju, pa je več.

Izbor del za tokratno razstavo obsega predvsem risbe in grafike, ki so nastajale v Pragi, kjer sta umetnika vsaj nekaj mesecev ustvarjala skupaj, poustvarjala enake poglede, ljudi, doživetja. Dela na razstavi rekonstruirajo tudi Pilonovo in Jakčevo druženje, ko je Pilon že utrdil svoj položaj tako v Parizu kot v domovini. Medtem ko je v njuni skupni Pragi prevladovala risba, sta oba nadaljevala podoben motivni svet in odziv nanj v drugi zvrsti - grafiki.

Dela, ki jih tokrat razstavljajo v Ajdovščini, prihajajo iz javnih zbirk, ki so v sklopu stalnih postavitev na ogled javnosti na Dolenjskem. Ostalo gradivo na razstavi je iz obeh stalnih zbirk Pilonove galerije. Tej je že leta 1975 sam Božidar Jakac poklonil nekaj svojih portretov Vena Pilona, leta 2003, tik pred svojo smrtjo, pa je Tatjana Jakac iz moževe zapuščine Pilonovi galeriji podarila ene najzgodnejših Pilonovih poskusnih odtisov lesorezov, ki so nastali v Pragi okrog leta 1920.