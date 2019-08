Avtor platen Nadangel Gabriel in Oznanjenje je Angelicov sodobnik Masolino. Foto: EPA

Zvezdniški eksponat razstave je Angelicovo Oznanjenje iz zbirke Prada, ki se po restavriranju kiti v vsem svojem sijaju. Projekt obnove je trajal leto dni in stal 150.000 evrov, financirali pa so ga iz donacij.

Razstava združuje 82 del iz več kot 40 institucij v Evropi in ZDA. Ob že omenjenem Oznanjenju so na ogled še Fra Angelicova slika Devica z granatnim jabolkom, ki je del zbirke muzeja Prado postala pred nedavnim, še nekaj Fra Angelicovih del in dela drugih slikarjev tistega časa, kot so bili Masaccio, Masolino in Filippo Lippi, ter kiparjev Donatella in Ghibertija.

Kipca sv. Andreja in Frančiška Asiškega sta delo umetnika Lorenza Ghibertija. Foto: EPA

Umetnik, zvest izključno sakralnim tematikam

Fra Angelico (okoli 1387–1455) se je rodil v kraju Vicchio di Mugello v Toskani. Okoli leta 1420 je vstopil v samostan San Domenico v Fiesolah. Njegov učitelj je bil zelo verjetno gotski slikar in miniaturist Lorenzo Monaco. Leta 1439 se je preselil v Firence v samostan San Marco.

V Firencah so javna naročila v kiparstvu in arhitekturi, ki so jih prevzemali umetniki, kot so bili Brunelleschi, Donatello in Ghiberti, vodila k obnovljenemu zanimanju za klasično antiko kot viru navdiha. Čeprav se je učil v delavnici benediktinskega meniha Lorenza Monaca, ki je gojil prefinjen in elegantni gotski slog, se je Fra Angelico popolnoma posvetil novemu umetniškemu jeziku. To, da je vstopil v samostan, ga ni oviralo pri sodelovanju z drugimi umetniki ali vodenju velike delavnice, ki je izvajala naročila tako za Cerkev kot tudi druge naročnike.

Na ogled je tudi Fra Angelicova slika Devica z granatnim jabolkom, ki je del zbirke muzeja Prado postala pred nedavnim. Foto: EPA

Novozavezni obisk nadangela Gabriela

Med oltarnimi podobami, ki jih je naslikal za svoj samostan, je tudi Oznanjenje, ki ga danes hranijo v muzeju Prado in je v središču postavitve. Iz njega je razvidna pomembna vloga Fra Angelica v preporodu umetnosti v Firencah. Oznanjenje je prva florentinska oltarna slika v renesančnem slogu, kjer je umetnik prostor organiziral s pomočjo perspektive in kjer je gotske arkade zamenjala pravokotnejša struktura, v kateri je umetnik sledil Brunelleschijevim smernicam. "Restavriranje je sliki povrnilo intenzivno belo svetlobo, ki obliva celotno kompozicijo, in svetle ter prosojne Fra Angelicove barve," je maja poudarila vodja restavratorskih del Almudena Sanchez.

Razstava v Pradu sopostavi dve različni perspektivi: Firence skozi oči Fra Angelica in Fra Angelico v očeh Španije. Foto: EPA

Angelicov slog vsebuje še elemente gotike in miniaturnega slikarstva. Zelo natančno je obdeloval detajle, uporabljal je svetle zračne barve, predvsem modro in svetlordečo ter mnogo zlate. Za njegova dela je značilna preprosta kompozicija, v poznejših delih je večkrat skušal s perspektivo ustvariti prostorski vtis.