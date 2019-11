Njegova umetnost torej predstavlja preplet obojega - klasičnega slikarskega postopka z izkušnjami digitalne umetnosti.

Vklopi razum, 2017, akril na platno, 100 x 120 cm. Foto: Galerija Lek

Via Roma, 2015, akril na platno, 24 x 18 cm. Foto: Galerija Lek

Umetnik mlajše generacije trenutno razstavlja v Galeriji Lek, kjer bo do 1. decembra na ogled umetnikova produkcija zadnjih let. V ospredju je figuralika, ponekod pa v njegova dela vstopa tudi krajina. Ne le formalno, tudi vsebinsko kaže umetnik posluh za tradicijo, ki jo združuje s sodobnejšim avtonomnim jezikom. Tako poleg ženskih figur na platnih prepoznamo podobe ikoničnih del slovenskega slikarstva, kot je Groharjev Sejalec, pa protagonisti s slik Ivane Kobilce in Jurija Šubica. "Zdi se mi, da se v svetu, če gledamo zgodovinsko, zgodbe ponavljajo ciklično. Vse se čez določen čas znova zavrti," pravi o svojem spogledovanju s klasiki.

Kot ob razstavi zapiše kustos Iztok Premrov, s temi »predpodobami« mladi slikar na svoj način posodablja njihovo izročilo in ga postavlja v kontekst sedanjosti, seveda s svojim avtorskim dopolnilom – tudi z novimi vsebinskimi konteksti. "Ta naslon na nekatere zgodovinske like in junake se je pri njem izoblikoval tudi skozi pripravo spomeniških zasnov, npr. spomenika pesniku Kosovelu v Sežani. Tudi z njim se na sodoben način 'poigra' z znano pesnikovo podobo in jo postavi v kontekst nenavadnega pomnika."

Kastelic gradi slikarske podobe na pripovedih o ljudeh, ki jih opazuje v svojem svetu, v današnjem času. "Kot slikar mislim, da je moj cilj najti lasten izraz, čim bolj izviren, in da s svojim slikarstvom nagovarjam družbo upajoč, da bi se kaj spremenilo."

Kasteličev svet je "tako odprt za številne impulze, ki jih dobiva v resničnem, pa tudi virtualnem dogajanju okrog nas, zlasti v elektronskih medijih. Vse te vtise umetnik postopno predela, na svoj način združi v nove pomenske enote in jih slogovno poenoti, jim doda avtorski pečat," piše Premrov. Njegove podobe so zgodbe razumljive in nedvoumne, tudi kadar jih približuje čistim abstrakcijam, kar je tudi eden izmed njegovih ustvarjalnih ciljev. "Njihova uresničitev seveda temelji na spoštovanju žlahtne likovne tradicije, njenega vključevanja v sodobni slikarski izraz, ki pa v ničemer ne zanemarja neposrednih vplivov številnih sodobnih tehnologij, povezanih z vizualno umetnostjo … avtorjeva težnja ostaja najti nekaj izvirnega in avtorsko razpoznavnega ter to deliti z javnostjo na vse dosegljive načine."