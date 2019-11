Doslej je umetnine iz zbirke Pinault razstavljal v zasebnem muzeju Palazzo Grassi v Benetkah, ki je na fotografiji za njim. Foto: EPA

Triinosemdesetletni francoski poslovnež in zbiralec je domicil našel v poslopju nekdanje Trgovinske zbornice, ki jo prenavljajo po načrtih japonskega arhitekta Tadaa Anda. Projekt bo stal več kot 160 milijonov evrov.

37,3 milijarde dolarjev

François starejši je 27. najbogatejši Zemljan. Po podatkih poslovnega medijskega konglomerata Bloomberg naj bi bil lastnik 37,3 milijarde dolarjev.

Za poslopje nekdanje Trgovinske zbornice so mestne oblasti s Pinaultom in njegovo družino sklenile pogodbo za 50-letni najem stavbe, ki pa jo morajo v tem času tudi prenoviti.

Francois Pinault in umetnik Jeff Koons. Foto: EPA

Pod spomeniško zaščito

Poslopje nekdanje Trgovinske zbornice izvira še iz 16. stoletja, zato je deloma pod spomeniško zaščito. Prenova poslopja je bila izjemno draga in zapletena, namenjeno ji je bilo kar 30 odstotkov celotnega proračuna, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Očistili so pročelje in restavrirali veličastno stekleno kupolo, ki je obenem najstarejši primer jeklene konstrukcije v Franciji. Očistili so tudi 1.400 kvadratnih metrov obsegajoče freske pod kupolo z upodobitvijo trgovanja na petih celinah.

Betonsko telo deluje kot membrana

V notranjščino je Ando postavil betonski cilinder, ki v višino meri devet metrov, njegov premer pa je 30 metrov. Tridimenzionalno betonsko telo deluje kot membrana. Cilinder je tudi eden redkih elementov modernizma, ki jih je Ando vključil v historično stavbo. Vzdolž sten cilindra vodijo stopnice do razstavnih dvoran v prvem nadstropju.

Prenovljeni muzej bo v celoti obsegal 13.000 kvadratnih metrov površin. Javnosti jih bo dostopnih približno 7.700 kvadratnih metrov, okoli 3.000 bo razstavnih površin.

Arhitekt Tadao Ando. Foto: EPA

Francoska administracija preprečila prvotne načrte

Doslej je umetnine iz zbirke razstavljal v zasebnem muzeju Palazzo Grassi v Benetkah in dveh drugih tamkajšnjih razstaviščih. Muzej za svojo zbirko je v Parizu želel zgraditi že leta 2005, vendar je projekt gradnje muzeja na otoku Ile Seguin na reki Seni spodletel. Arhitekt Ando je že pred leti načrtoval Pinaultov muzej v predmestju Pariza, a uresničitve vizije zaradi zapletenega dela francoske administracije ni bilo. Tako je Pinault po mnenju številnih "izdal" domovino in svojo bogato zbirko prvič na ogled postavil v Benetkah.

Leta 2001 je Pinault vodstvo svojega imperija, ki vključuje luksuzne znamke, kot so Gucci, Balenciaga in Yves Saint Laurent, predal sinu Francois-Henriju Pinaultu, ki je poročen z mehiško igralko Salmo Hayek, s katero imata hčerko Valentino Palomo. Odtlej se poslovnež posveča predvsem zbiranju umetnin.