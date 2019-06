Marija Prelog se bo v Galeriji Instituta Jožefa Stefana predstavila s projektom Ptice, skrite v papirju, ki je poklon pticam. Foto: Institut Jožef Stefan

Marija Prelog pogosto riše tudi ptice, ki jih vidi v živo in jih ob tem ujame na fotografijo. Pri ustvarjanju je predana tradicionalni tehniki risanja s svinčnikom, tušem in barvnimi svinčniki ter akvarelu. Podlaga za ilustriranje so ji od prosojnih do ročno narejenih papirjev, ki so tudi izrazni material za tridimenzionalne zloženke, t. i. pop-up živali.

Avtorica uživa v strokovno natančnem poljudnoznanstvenem ilustriranju rastlinja in živali, še posebej ptic, je v razstavni zloženki zapisala likovna kritičarka Tatjana Pregl Kobe. Prostorske izrezanke in zloženke živali iz papirja sestavlja skupaj z risbami v knjige umetnika in v galerijske postavitve.

Skrite in speče ptice ter perje in kljuni

Priročnik Ptice, skrite v papirju iz leta 2012, je avtoričina prva knjiga umetnika in je bila narejena v štirih ročno izdelanih izvodih. V istem letu in letu, ki je sledilo, so nastajale velike risbe poljskih vrabcev, kalinov, sivih vran, kmečkih lastovk. Sledila je še ena knjiga umetnika, in sicer Speče ptice v papirju.

Slikarka, ilustratorka in oblikovalka Marija Prelog je ilustrirala (in pogosto še oblikovala) tudi mnoge učbenike, priročnike in delovne zvezke. Foto: marijaprelog.si

Marija Prelog pa se je leta 2016 posvetila risanju perja. Na majhne ležeče slikovne podlage je izrisala raznolika peresa, nanje pa nato naselila izrezane pripadajoče ptice. Kasneje je projekt razširila v dva izvoda knjige umetnika Ptičje drevo. V letih 2017 in 2018 je s svinčnikom risala kljune, ptiče glave in oči, te risbe so povezane v knjižici Kljuni.

Posebno mesto ptičjih posebnežev

Po besedah likovne kritičarke imajo ptičji posebneži pri Mariji Prelog prav tako posebno mesto v zvezkih in mapah. Dolgorepke je prvič videla pred leti v ledenem februarju, letos aprila se je pred njene oči priklatila priba. Mala uharica se kar naprej vrača na njeno delovno mizo, a v živo je še - edine med naslikanimi - ni videla.

Upodobitve ptic v izobraževalni literaturi

Leta 1954 v Celju rojena Marija Prelog je leta 1980 diplomirala na ljubljanski likovni akademiji, kjer je tudi opravila slikarsko specialko. Desetletje pozneje je kot ilustratorka in grafična oblikovalka začela delovati kot samostojna ustvarjalka v kulturi.

Ilustrirala je več kot 200 učbenikov, priročnikov in delovnih zvezkov, ki jih je večinoma tudi oblikovala. Z njenimi ilustracijami je izšlo več kot 50 slikanic, mladinske kratke proze, poezije, didaktičnih iger in pobarvank. Svoje delo, za katerega je prejela več nagrad, predstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah.

Razstavo Ptice, skrite v papirju, bodo odprli drevi ob 18. uri v Galeriji Instituta Jožefa Stefana, na ogled pa bo do 17. julija.