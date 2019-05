Prizor iz filma Celica Dušana Kastelica. Leta 2017 je zanj na Festivalu slovenskega filma v Portorožu prejel vesno za najboljši animirani film. Foto: Festival slovenskega filma

Postavitev bo obsegala presek njegovega ustvarjanja na področju ilustracije, stripov in animiranih filmov. Z animatorjem se bo ob odprtju pogovarjal Aleksander Buh.

Strip ob bok knjižnim klasikom

Razstava v 3. nadstropju knjižnice je domiselno naslovljena V kaj je zrasel deček z žužki v glavi? Dogodek iz sklopa Strip ob bok knjižnim klasikom v KOŽ-u pripravljajo v sodelovanju s Strip.art.nico Buch, so še sporočili iz knjižnice.

Ilustrator, risar stripov in ustvarjalec računalniških iger ter animiranih filmov Dušan Kastelic se je rodil leta 1964 v Trbovljah. Foto: SFC

Kastelic se je rodil leta 1964 v Trbovljah. Kot ilustrator in risar stripov je med drugim svoja dela objavljal v Mladini (Partizani, Afera JBTZ) ter Delu (Kulturčniki). Trenutno se posveča ustvarjanju računalniških iger in animiranih filmov.

Nagrajen na festivalu Cinequest

Med njegovimi bolj znanimi animiranimi filmi so videospot Perkmandeljc za skupino Orlek, ki je bil prikazan na festivalu Sundance, kratki film Čikorja an' kafe, narejen po pesmi Iztoka Mlakarja, ki je prejel 20 mednarodnih nagrad, ter njegov zadnji kratki film The Box (Celica), ki je prejel celo več kot 50 mednarodnih nagrad. Med drugim tudi nagrado na festivalu Cinequest (ZDA), zaradi katere ga je Ameriška filmska akademija umestila med kandidate za nominacijo za nagrado oskar.

Prav za Celico je Kastelic letos prejel tudi nagrado Prešernovega sklada. "Animirani film Celica je še kako živ dokaz o tem, da mogočna umetniška dela niso nujno 'velika', saj avtor v kratkem, poetičnem, a vendarle izjemno dostopnem filmu na samosvoj in neposreden način spregovori o ujetosti posameznika v tesne okvire družbe," je med drugim pisalo v obrazložitvi.