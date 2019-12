Leta 1926 v poljskem mestu Suwalki rojeni Wajda je v Krakovu študiral slikarstvo, nato pa še filmsko režijo v Lodžu. Med drugo svetovno vojno je bil član poljskega odporniškega gibanja. Foto: EPA

Njegovo likovno delo bodo razstavili v poljskem Manga muzeju japonske kulture in tehnologije na razstavi z naslovom Japanese Notebook, kjer pripravljajo postavitev več kot stotih skic, narisanih ob njegovih obiskih Japonske.

Rdeč žig s podpisom

Gre za hitro narisane, a izredno harmonične risbe. Med drugim je risal gradove, sumoborce, krape vrste koi, umetnike gledališča kabuki ter cvetoče češnje in tipične japonske vrtove. Uporabljal je nalivno pero, občasno tudi akvarele ali voščenke ‒ rumene, rdeče in modre barve. Slike je vedno zaključil s podpisom, ki ga sestavlja rdeč žig, na katerem je v japonščini zapisano njegovo ime, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Japonsko je Wajda (1926‒2016) prvič obiskal leta 1970, in se že takoj močno poistovetil s tamkajšnjimi prebivalci. "Zaznamujejo jih lastnosti, ki si jih že vse življenje prizadevam razviti in negovati: resnost, občutek za odgovornost in čast ter potrebo po ohranjanju tradicije," je opisal sorodnosti.

Wajda je začel kot slikar. Poudarjal je, da so mu sanje o vpisu na likovno akademijo pomagale prebiti se skozi obdobje II. svetovne vojne. Ko mu je uspelo uresničiti te sanje, je na akademiji naslikal več del v nadrealističnem, abstraktnem slogu.

Z ženo Krystyno Zachwatowicz-Wajda. Foto: EPA

Prijateljeva slika ga je usmerila v film

V filmsko ustvarjanje se je preusmeril, ko je videl sliko svojega bližnjega prijatelja Andrzeja Wroblewskega z upodobitvijo medvojnega pokola civilistov. Njegova vdova Krystyna Zachwatowicz-Wajda je ob razstavi povedala, da je ravno tedaj doumel, da je nekdo namesto njega že naslikal podobe, ki jih je sam želel prenesti na platno. Ob tisti sliki se je odločil, da bo odslej njegov izrazni medij namesto slikarstva postal film. Kljub temu ni nikoli prenehal risati.

Pobudo za ustanovitev Manga muzeja japonske kulture in tehnologije v Krakovu sta pred četrt stoletja podala prav zakonca Wajda.

Prejemnik častnega oskarja za življenjsko delo sodi med najpomembnejše vzhodnoevropske režiserje. Zaslovel je s filmi Obljubljena dežela, Železni človek in Katin. Njegovi filmi usmerjajo pogled v zgodovino Poljske, II. svetovno vojno, stalinistično obdobje in poznejši boj delavcev za demokracijo.

Osrednji poljski časnik Gazeta Wyborcza je Wajdo leta 2008 razglasil za osebnost leta in ga opisal kot "velikega arhitekta narodove imaginacije". Foto: EPA

Poleg že omenjenih med njegove prepoznavne filme sodijo tudi Kanal, Lotna, Pokrajina po bitki, Obljubljena dežela, Marmorni človek, Železni človek, Danton, Anastazija, Veliki teden in Gospod Tadej. Wajda slovi tudi po gledaliških režijah, predvsem odrskih priredbah Dostojevskega. Wajdov zadnji film Powidoki, biografija umetnika Wladyslawa Strzeminskega, je bil v kinih leta 2017.

"Če ne rišem nekaj dni zapored, vse pozabim"

Njegova vdova je ob razstavi povedala, da je bil Wajda predvsem človek, ki ga je svet izredno zanimal. Z risbami je vse življenje dokumentiral svojo vsakdanjo resničnost, risal pa je tudi določene filmske scene. "Če ne rišem nekaj dni zapored, vse pozabim," je pojasnil.

Razstava bo odprta do 6. marca 2020.