Bienale organizira Društvo Tretaroka v koprodukciji s Kinom Šiška. Foto: Bienale neodvisnih

Bienale neodvisnih s polnim nazivom Bienale slovenske neodvisne ilustracije je periodični dogodek, ki raziskuje področja in kontekste sodobne ilustracije.

Od torka do sredine novembra bo v ravnikar gallery space odprta razstava beograjskega avtorja z naslovom R - Vuk Čuk. Foto: Bienale neodvisnih

Leta 2007 so ga prvič izvedli, da bi podprli in promovirali mlade slovenske ustvarjalce, ki delujejo na presečiščih med oblikovanjem, umetnostjo in ilustracijo. Letos gosti več kot dvajset umetnikov in kolektivov iz Slovenije in tujine.

Letošnji izbrani avtorji so slovenski ustvarjalci Adrijan Praznik, Eva Juričan, Ivan Mitrevski, Iza Pavlina, Kaja Urh, Klavdija Jeršinovec, Klavdija Zupanc, Leja Hočevar, Maks Bricelj, Maruša Štibelj, Nina Bric, Nina Čelhar, Petra Korent, Sonja Vulpes, Špela Senica, Tisa Neža Herlec, Vasko Vidmar, Zarja Ražman in Žiga Urdih. Ob teh so izbrane še tri umetnice iz tujine Tea Jurišić in Jelena Bando iz Hrvaške in Marina Milev iz Srbije.

Platforma Bienala neodvisnih je edinstvena zaradi posebnega izbora avtorjev. Avtorji predhodnega bienala namreč prevzamejo vlogo kuratorjev za naslednji bienale in po svoji presoji izberejo naslednike. To po oceni organizatorjev podpira širok horizontalni nabor avtorjev različnih praks in vizualnega opusa.



15 minut slave

Razstavo bo nocoj uvedel pogovor 15 min slave, prisluhniti bo mogoče srbskima umetnikoma Nikoli Božoviću Kolji & Vuku Ćuku. Kratke javne predstavitve del ustvarjalcev niso nujno povezane z ilustracijo, ampak se dotikajo področij kreativnih industrij. Z njimi želijo spodbuditi dialog znotraj področja vizualnih praks z aktivno participacijo avtorjev, pravijo organizatorji bienala.

Na letošnjem 15 min slave se bosta predstavila srbska umetnika Nikola Božović Kolja & Vuk Ćuk. Foto: Bienale neodvisnih

Risarske akcije v živo

V okviru bienala pripravljajo še dva dogodka. Od torka do sredine novembra bo v ravnikar gallery space odprta razstava beograjskega avtorja z naslovom R - Vuk Čuk. Od torka bo potekalo tudi ustvarjanje ilustracij v živo, in sicer na plakatnih mestih Europlakata. Umetnici Nina Bric in Petra Korent bosta v projektu Risarske akcije v živo ustvarjali oz. porisali dve plakatni površini na Celovški cesti. Ogledati si jih bo mogoče do 4. novembra.

Bienalno dogajanje se je pričelo že septembra, v sklopu festivala Indigo je potekala tridnevna delavnica za vizualizacijo podatkov, ki jo je izvedel priznani finski informacijski oblikovalec Juuso Koponen.

Sosledja v galeriji Dobra Vaga

Septembra je izšla tudi nova publikacija Allstars Arhiv, ki prikazuje razvoj umetniške poti posameznih avtorjev bienala neodvisnih od samih začetkov do danes. Odprli so tudi prodajno razstavo Sosledja v galeriji Dobra Vaga, odprta bo do torka.