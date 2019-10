Dragica Čadež ustvarja predvsem v lesu, malo in monumentalno plastiko. Foto: SOJ RTV SLO/Amir Muratović

Na ogled postavljajo dela, ki so nastala v zadnjem obdobju. V ospredju pa je tudi tokrat sinergija keramike in lesa.

Kot je ob razstavi zapisala kustosinja Jasna Kocuvan Štukelj, je umetniško ustvarjanje Dragice Čadež "z bogatim in raznolikim opusom, zgrajenim iz dobro prepoznavnega likovnega jezika, pomembno zaznamovalo in sooblikovalo slovensko kiparsko prizorišče". V zadnjem času se kiparka pretežno posveča keramiki, ki jo večkrat kombinira z lesom. V tej sinergiji sta nastala tudi cikla Stoli in Tihožitje, s katerima se predstavlja v Novem mestu.

Dragica Čadež je kiparka zavidljive življenjske energije, "ki z veliko ustvarjalno zavzetostjo in s sistematičnim iskanjem različnih izraznih možnosti materiala, v katerem ustvarja, neprestano raziskuje ter odkriva nove in nove meje likovnega izraza".

V središču ustvarjanja Dragice Čadež ves čas ostaja "primarnost likovnega materiala, v katerega vtke svoj ekspresiven izraz, nadvse pomembno pa je tudi povezovanje ustvarjenih del z razstavnim prostorom, s katerim vsakokrat zgradi novo zgodbo".

V zadnjem obodbju se Dragica Čadež posveča keramiki. Foto: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

"Ritem navidezno strogo strukturiranih in naključno zgrajenih kompozicij gradi vizualno dinamičnost, v katero gledalci lahko aktivno vstopimo. S tem je umetnica dosegla, da je prav gledalec tista končna postaja, kjer se energija skulpturalnega izraza skoncentrira, izkristalizira in osmisli v številnih interpretacijah," je še zapisala Jasna Kocuvan Štukelj.

Dragica Čadež se je leta 1940 rodila v Ljubljani. Na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje je diplomirala leta 1963, leta 1965 pa tam končala še podiplomski študij. Kot redna profesorica se je zaposlila na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Ustvarja predvsem malo in monumentalno plastiko, za material pa izbira les in keramiko. V sodobnem slovenskem kiparstvu je Dragica Čadež hkrati s skupino neokonstruktivistov uresničila konstruktivistične težnje. Od leta 1963 je sodelovala na številnih razstavah, umetniških delavnicah in kiparskih simpozijih doma in na tujem. Za kiparski cikel Asociacije na Pompeje je leta 1986 prejela nagrado Prešernovega sklada.

V Novem mestu bodo njena dela na ogled do 16. novembra.