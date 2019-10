Prejemniki nagrad v dvorani Slovenske kinoteke. Foto: Katja Goljat

Prejela sta jo za dolgoletno ustvarjanje na področju animiranega filma in sorežijo celovečernega animiranega filma Socializacija bika?

Edinstven prispevek k zgodovini slovenskega filma

Edini slovenski celovečerni animirani film Socializacija bika? nedvomno predstavlja "poseben in do danes edinstven prispevek k zgodovini slovenskega filma," je v obrazložitvi nagrade zapisal član društva in dolgoletni programski direktor mednarodnega festivala animiranega filma Animateka Igor Prassel.

Čoh in Erič sta skoraj deset let v klasični tehniki risbe na papir animirala zgodbo, "ki jo je zapisalo življenje, zgodbo o zagnanosti, naivnosti, sebičnosti, maščevalnosti, lažeh, mleku, jušnih kockah in ne nazadnje tudi o ljubezni," še piše v obrazložitvi.

Na nedeljski prireditvi ob Mednarodnem dnevu animiranega filma v Slovenski kinoteki je DSAF tudi prvič podelil stanovske nagrade na področju animiranega filma, in sicer v treh kategorijah. Dušan Kastelic je bil nagrajen za režijo projekta Celica (produkcija Bugbrain), Milanka Fabjančič za likovno podobo projekta Lilijana (produkcija ZVVIKS), Julia Peguet in Bartosz Kotarski pa za najboljšo tehniko animacije za projekt Koyaa – Izmuzljivi papir (produkcija ZVVIKS). Nagrajence so izbirali člani in članice društva.

Nagrade in posebne omembe na področju študijskih projektov, letos podeljene drugič, pa je izbrala komisija v sestavi Špela Čadež, Kolja Saksida in Zarja Menart. Nagrado DSAF za končani študijski animirani projekt za leto 2019 je prejela Sandra Jovanovska za kratki animirani film Soma, nagrado za študijski animirani projekt v razvoju pa Anja Resman za projekt Maska. Posebni omembi na področju študijskega animiranega projekta v razvoju pa sta prejela Žoel Kastelic za film Perje z vonjem morja in Peter Bizjak za film Narezano življenje, so zapisali v sporočilu za medije.