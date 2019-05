Maja in junija v Bangkoškem centru za umetnost in kulturo spoznavajo videoumetnost treh različnih in geografsko oddaljenih vizualnih prizorišč. (Na fotografiji: Nika Autor, Vlak senc, s katerim se je predstavljala na 57. beneškem umetniškem bienalu). Foto: Moderna galerija

Po besedah kuratorjev gre za enega izmed možnih retrospektivnih kronoloških pregledov polja videoumetnosti treh različnih kontekstov, treh različnih držav. "Vsaka selekcija je zgolj selekcija, ki odpira nova in nova vprašanja ter ponuja arhivsko-analitično delo, ki nas še čaka," je ob tem dodal Miha T. Horvat iz Fundacije Sonda, ki je tudi eden od treh kuratorjev razstave, ki je od 9. maja do 30. junija postavljena v Bangkoškem centru za umetnost in kulturo (BACC).

Mednarodna skupinska videorazstava primerja umetnostne sloge, umetniške pozicije in prakse, ki se pojavljajo oziroma so se, zgodovinsko gledano, v polju videoumetnosti pojavile v jugovzhodni Aziji, Evropi in Skandinaviji. Razstava ponuja pregled in predstavitev eno- ali večkanalnih videodel in videoinstalacij, ki so jih ustvarili umetniki in umetnice iz Tajske, Slovenije in Norveške.

Zgodovino človeštva lahko kronološko opazujemo skozi umetnost, ki smo jo ustvarili, je prepričan glavni pobudnik mednarodnega projekta Komson Nookiew. "Umetnost je temelj človekovega obstoja. Vse človekove stvaritve prikazujejo umetnost določenega obdobja. Internetna revolucija je ustvarila svet, ki prek vsakodnevnega bombandiranja večpredstavnostnih in mobilnih naprav zliva videopodobe po ljudeh z vsega sveta. Napredovanje tehnologije, zlasti napredek pri hitrosti in prenosu ogromnih datotek je močno vplivalo na vsakodnevno življenje ljudi," je zapisal.

Slovenski del ob Niki Autor, Veli & Amosu in Aphri Tesla predstavlja videodela iz nacionalne zbirke videoumetnosti Umetnostne galerije Maribor (UGM) avtorjev Nuše in Sreča Dragana, Mihe Vipotnika, Franca Purga, Vuka Čosića, Marine Gržinić & Aine Šmid, Nataše Prosenc Stearns in son:DE.

Miha T. Horvat je ob odprtju razstave v Bangkoku podpisal tudi sporazum o razvoju akademskega in izobraževalnega sodelovanja s tajskim Inštitutom kralja Monguta za tehnologijo.