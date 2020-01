Lojze Spacal, Viseči čolni, 1951, lesorez, 39,5 x 45 cm. Foto: Marko Tušek

Razstava Iz primorskih in kraških pokrajin spada v niz historičnih in spominskih razstav, ki jih pripravljajo v Bežigrajskih galerijah in bo na ogled do 8. februarja. Na ogled postavlja tako slike in grafike kot kiparska dela iz obdobja med leti 1945 in 1995, zbranih iz Moderne galerije Ljubljana, Javnega zavoda Komenski Kras, Štanjel in zasebnih zbirk.

Spacal je za seboj pustil zares obsežen likovni opus, pri katerem tudi po umetnikovi smrti prihajajo na dan določene novosti in doslej neznana dela, je v katalogu ob razstavi napisal umetnostni zgodovinar in likovni kritik Iztok Premrov.

Umetnik je v naravi in v njej je črpal navdih za svoje likovne podobe, dokončno pa so nastajale v samoti in tišini njegovega ateljeja. V naravi je zapisal le bežne skice, ki jih je nato preuredil, očistil nepotrebnih nadrobnosti in na njih poudaril najbolj bistveno. To je bila pri njem običajna pot do tistih likovnih del, ki jih je dokončal v grafičnih in slikarskih tehnikah ter jih nato izročil javnosti, beremo v katalogu.

Lojze Spacal se je rodil leta 1907 v Trstu. Bil je izjemno plodovit in raznolik ustvarjalec ter svojevrsten eksperimentator. Ni obvladal le slikarskih in grafičnih tehnik, ampak tudi kiparske. Na razstavah strokovnjaki pogosto razstavljajo tudi njegove grafične matrice kot samostojna likovna dela. Pripravil je blizu sto samostojnih razstav in sodeloval na številnih skupinskih razstavah, predvsem mednarodnih. Leta 1974 je prejel Prešernovo nagrado, leta 2000 so mu postumno podelili Jakopičevo nagrado.