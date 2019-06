Za svoje delo je prejela umetniško nagrado za ženske Društva za kulturo & proti nasilju. Foto: Marko Lipuš

Postala je prva predsednica v zgodovini društva, ki je bilo ustanovljeno 1861.

Svobodna arhitektka in umetnica

Rojena je leta 1971 v Wolfsbergu na Koroškem, kjer je obiskovala Zvezno gimnazijo za Slovence v Celovcu. Študirala je arhitekturo na tehniški univerzi na Dunaju in je od leta 1999 dejavna kot svobodna arhitektka in umetnica. Od leta 2014 je redna članica društva avstrijskih likovnih umetnikov, od lani je tudi v vodstvu društva.

Za svoje delo je prejela umetniško nagrado za ženske Društva za kulturo & proti nasilju, piše na strani Likovnega društva Kranj. Njena dela so v zbirki Avstrijskega parlamenta, Dežele Koroške, mesta Šent Vid, mesta Wolfsberg. Predstavljena je v enciklopediji umetnikov Slikarstvo v Avstriji na začetku 3. tisočletja (Herausgeber Forum Artis Austriae).