Transborders je transdisciplinarni umetniški projekt, ki ga prireja Inštitut za umetnost v javnem prostoru avstrijske Štajerske. Poteka pod geslom Fluxus ob reki, stoletje po razmejitvi s podpisom Saintgermainske pogodbe.

Foto: Transborders

Instalacije in intervencije, performansi in akcije

Dogajališče bo ob reki Muri in njenem pritoku Kučnica, kjer bodo umetniki razporedili stalne ter začasne instalacije in intervencije. Temu bodo sledili performansi in akcije prebivalcev. Zbrali se bodo likovni in glasbeni umetniki ter tisti, ki se ukvarjajo s performansom, in se posvetili jugovzhodni avstrijski Štajerski ter družbenim vplivom razmejitve. V sklopu projekta bo nastal tudi dokumentarni film o večplastni zgodovini regije.

Med sodelujočimi slovenskimi umetnicami sta Nataša Berk in Maja Smrekar, predstavila se bosta tudi Mark Požlep in umetniška skupina IRWIN.

Meja/Meje ter mnogo več!

"V programu bodo instalacije, ki prerastejo meje, performans o Wittgensteinu in moči jezika, križarjenje po Muri, dvojezične delavnice na temo jezik in glasba, delavnice grafitov, v zemljo zapičene sulice z lastninskim zahtevkom, umetnost, ki plava na meji, in ogled kratkih filmov, ki so nastali v okviru natečaja Meja/Meje ter mnogo več!" so zapisali v Inštitutu za umetnost v javnem prostoru, ki spada pod okrilje graškega muzeja Joanneum.

Osrednja vloga 72-urnega dogajanja tematsko pripada jeziku in je opazna tudi v glasbenem programu. "Prav v glasbi je zaradi vzajemnega vpliva med človekom in zvočno inspiracijo iz vsega sveta čezkulturni vpliv stalno prisoten," so zapisali organizatorji.

Sodelujoče občine iz Slovenije so Apače, Cankova, Gornja Radgona in Šentilj. Med drugim sodelujeta Pavlova hiša in Muzej norosti, k sooblikovanju glasbenega programa je letos pristopil tudi MENT Ljubljana.