Ulay, Invisible Opponent - performans v MAH (Musee d´Art et d´Histoire) v Ženevi, 2016. Foto: Mike Sommer

Od danes naprej Fundacija Ulay, ki je sicer registrirana v Amsterdamu, v Ljubljani vodi svoj projektni prostor, ki želi skupaj z mrežo rezidenc za mlade umetnike in kuratorje (zagnali jo bodo v začetku leta 2020) vzpostaviti polje povezovanja, sodelovanja in izmenjave med umetniki, kuratorji in pisci iz različnih strok in kontekstov, hkrati pa jih spodbujati k intimnejšemu spoznavanju umetnikove zapuščine.

Projektni prostor bodo odprli danes, in sicer s posebnim projektom, ki naj bi nakazal nadaljni duh in smer njihovega delovanja. Participatorni performans Code of Conduct je Ulay izvedel leta 2015 v Solunu, Grčiji, sooblikovalo pa ga je 121 ljudi. Performans takrat ni bil dokumentiran ne na video in ne fotografsko, tokrat pa bo prvič postavljen na ogled.

"Na nek način je nekaj posebnega na tem, da si je Ulay, ikona performans arta in pionir polaroidne fotografije, po letih nomadskega življenja za svoj dom izbral prav Ljubljano... to se nam je zdelo smiselno malo bolj izkoristiti," pove Hana Ostan Ožbolt, direktorica Ulay fundacije.

Interdisciplinarna odprtost nove generacije: "Nočemo biti galerija"

Ker je imel Frank Uwe Laysiepen - Ulay od nekdaj poseben odnos prav z mladimi (tudi kot profesor za performans in umetnost novih medijev na Staatliche Hochschule für Gestaltung v Karlsruheju), bo projektni prostor namenjen predvsem mladim, pri čemer se pri predstavljanju njihovih praks ne bodo omejevali le na vizualno umetnost (ali celo samo na performans ali fotografijo), ampak želijo delovati interdisciplinarno. Zanima jih arhitektura, gledališče, oblikovanje, glasba, literatura – in prav s književnostjo je bil Ulay tesneje povezan v zgodnjih 70. letih, ko je ustvarjal svoje aforizme in kratke pesmi.

Ulay, S'he, 1973-74. Pri polaroidih, na katerih vidimo Ulaya delno naličenega in odetega v ženska oblačila, gre predvsem za prevpraševanje spolne identitete."Imel sem neverjetno potrebo po raziskovanju lastne identitete, kar me danes ne zanima več, saj ji sploh ne pripisujem nobenega pomena. Preveč je obremenjenosti z nacionalno in drugimi identitetami, kar ne prinese nič dobrega, zgolj konflikte," je glede preiskovanja takšnih in drugačnih identitet povedal pred leti v intervjuju za MMC. Foto: Fundacija Ulay

"Odprti smo za različne pop-up dogodke in inciative, predloge, sodelovanja – odprtost je že v sami naravi projektnega prostora. Zanimajo nas momenti prehodnosti, pretočnosti in nestalnosti. Prestopanje meja in eksperiment, kar pa v sebi neizogibno nosi tudi momente spodletelosti, ki so dobrodošli. Nismo in ne želimo biti galerija," je še povedala Ostan Ožbolt.

Namen je povezati lokalno sceno z mednarodno, zaenkrat intenzivneje že sodelujejo z Nizozemsko. Manjši del aktivnosti fundacije bo namenjen tudi dogodkom, ki bodo povezani s spoznavanjem Ulaya in njegovega opusa. Želijo, da bi se tisti, ki jih zanima Ulayevo delo, pri njih oglasili in dobili informacije, ki jih iščejo. "Morda jih lahko usmerimo, predlagamo kakšno knjigo. Veseli bomo študentov, srednješolcev, kogarkoli."