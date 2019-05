Iz zbirke sodobne umetnosti in oblikovanja VJP. Foto: P. Giordani

Na dogodku, ki ga prirejata Umetnostna galerija Maribor (UGM) in mariborski Center za kreativnost pri Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO), so potekali trije pogovori s strokovnjaki o oblikovanju zasebnih zbirk, prodaji in nakupu umetniških del na mednarodnih sejmih in drugje, ustanovitvi in vodenju zasebnih galerij in festivalov ter o tem, kako komunicirati o sodobni umetnosti z različnimi občinstvi.

Med sodelujočimi na pogovorih, ki sta jih povezovala Simona Vidmar in Jure Kirbiš iz UGM-a, so bili umetniška direktorica sejma sodobne umetnosti Viennacontemporary z Dunaja Johanna Chromik, predstavnica zagrebške Zbirke Marinko Sudac & Instituta za raziskavo avantgarde Dorotea Fotivec, arhitekt in zbiratelj Vasa Perović, ustanoviteljica in direktorica ljubljanske Galerije Fotografija Barbara Čeferin, ustanoviteljica in direktorica Ravnikar Gallery Space Piera Ravnikar, umetniški in poslovni direktor Galerije P74 Tadej Pogačar, direktor Festivala Fotopub iz Novega mesta Dušan Smodej ter neodvisni kurator in kritik iz Berlina Dorian Batycka.

Ravnikarjeva galerija v Ljubljani je zaživela pred dobrim letom in pol, namenjena pa je predvsem predstavitvi del mlajše in srednje generacije umetnikov. Foto: Ravnikar Gallery Space

Panelni pogovori so povezali zbiratelje, mlade in uveljavljene galeriste, direktorje umetniških sejmov in festivalov, kritike in specializirane komunikologe iz regije in širše v živahen dialog s publiko. Gostje so na treh tematskih omizjih - od nakupa, prodaje do zgodbe - govorili o svojih osebnih in profesionalnih poteh znotraj trga umetnosti, o ciljih in inspiracijah, o zakonitostih, pasteh in možnostih te edinstvene panoge.

Pogovoru je sledila pop-up prodajna razstava del na papirju Papirnate zadeve, v petek pa bo na vrsti delavnica odnosov z javnostmi na področju sodobne umetnosti s strokovnjakinjo Ano Berlin. V UGM-u vidijo dogodek kot odlično priložnost za dvodnevno spoznavanje zakonitosti edinstvene panoge umetniškega trga.

Na prodajni razstavi Papirnate zadeve se predstavlja 27 avtorjev in avtoric z več kot 40 deli. "Prodajna razstava umetniških del na papirju bo zbirateljem začetnikom in drugim entuziastom ponudila priložnost, da se na enem mestu seznanijo s širokim naborom umetniških del uveljavljenih in obetavnih slovenskih ustvarjalcev ter umetnost ponesejo v svoj dom - in sicer po dostopnih cenah," je izpostavila kustosinja Simona Vidmar.

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Sofinancirata ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.