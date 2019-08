Zmago Modic (1953 - 2019). Foto: BoBo

Sedaj je med galaksijami in zvezdami, ki jih je tako rad ustvarjal Zmago Modic, avtor edinstvene svetlobne okrasitev Vesoljna Ljubljana. Novo leto in poletni dež ne bosta več enaka.

Hvala za vse, kar si ustvaril in lepšal Ljubljano. pic.twitter.com/Y1MVjrISV3 — Petra Stusek (@spetra) 26. avgust 2019

Leta 1953 rojeni umetnik Zmago Modic je živel in ustvarjal v Ljubljani, kjer je tudi doštudiral slikarstvo. Od leta 1978 naprej je vodil slikarsko šolo, ki nosi njegovo ime. Novico o umetnikovi smrti je za časnik Delo potrdila Petra Stušek, direktorica Turizma Ljubljana.

V svoji karieri se je predstavil z več slikarskimi razstavami, marsikomu pa so seveda znani njegovi likovni projekti, postavljeni v eksterier, predvsem že omenjena novoletna okrasitev Vesoljna Ljubljana, ki je zamišljena kot čaščenje življenja, in poletna osvežitev Področje lastnega vremena, ki je del Prešernovega trga v juliju in avgustu redno močila s pršenjem umetnega dežja. "Danes je za nekatere samooklicane umetnike umetniška instalacija že skorajda vse. Sam sem hotel narediti pravo instalacijo. Takšno, ki bo uporabna in ljudem v veselje," je svoj projekt za časopis Dnevnik opisal Modic. "Pri tem sem se spomnil na otroštvo, ko nam je doma počila cev in je oče poklical delavce, da škodo popravijo, jaz pa sem jih pri delu opazoval." K umetnikovemu opusu je treba prišteti še Viseče razstave, Slikarsko šolo na prostem, Kamenje pada, vsakoletne inštalacije ob dnevu Zemlje, likovne postavitve za otroke, ...

Modicovo ustvarjanje je obsegalo še eno zanimivo aktivnost - slikanje velikih glasbenih dogodkov v živo; na ta način je ustvarjal vzporedno s koncerti Slovenske filharmonije, Mariborske opere in baleta, Accademie Sancti Petri in dr.