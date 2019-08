Avtoportret Jana van Eycka. Foto: Wikipedia

Postavitev Jan van Eyck - "Als Ich Can" prinaša še tri dela Van Eycka, ki se je rodil v Maaseiku okoli 1390 in 1441. Leta 1422 je bil v uradnih dokumentih že označen kot slikar.

Preseganje srednjeveškega shematičnega slikarstva

Velja za prvega slikarja na severu Evrope, ki je presegel srednjeveško shematično slikarstvo. Zaradi realizma, individualnosti oseb, žive svetlobe, skrbne izdelave podrobnosti in mojstrskega obvladovanja tehnike slikanja z oljnimi barvami je zaslovel tako doma kot tudi v Italiji, Španiji in Nemčiji.

Sprva je delal v Haagu, nato na dvoru burgundskega vojvode Filipa III. Dobrega, ki je bil v tedanjem času eden glavnih podpornikov umetnosti na Flamskem. Zanj je opravil tudi dve misiji v Španiji, od 1431 pa je živel in delal v Bruggeju, umrl je leta 1441.

Jan van Eyck: Marija pri vodnjaku. Foto: Wikipedia

Sliko Marija pri vodnjaku, ki je bila povod za pričujočo razstavo, je van Eyck ustvaril leta 1439. Zaradi virtuozne obdelave, sijajnosti barv in subtilne poteze čopiča velja za mojstrovino. Dunajskemu muzeju jo je posodil Kraljevi muzej lepih umetnostni v Antwerpnu.

Stvaritve, opremljene s podpisom in datumom

Van Eyck je bil prav tako eden prvih umetnikov severno od Alp, ki je podpisoval in datiral svoja dela, piše na spletni strani Umetnostnozgodovinskega muzeja. Uporabljal je epigraf, kar je bilo v zgodnjem 15. stoletju za slikarja, ki je tedaj še vedno veljal za rokodelca, izjemno, saj je bilo to rezervirano za burgundske vojvode in plemstvo.

Za svoj epigraf izbral psevdogrške črke, zapis AΛΣ · IXH · XAN pa je v nizozemščini pomenil "tako dobro lahko (a ne tako dobro, kot bi si želel)", kar namiguje na umetnikovo skromnost glede lastnega dela.

Razstava v Umetnostnozgodovinskem muzeju na Dunaju je na ogled do 20. oktobra.