Kip Event Horizon na nebotičniku v Hongkongu leta 2015. Foto: Reuters

Umetnik je razstavo poimenovala Essere (Biti), uvod vanjo pa predstavlja kip Event Horizon, eno njegovih najbolj znanih del, ki so ga postavili na balkon slovite galerije. V preteklosti je kip gostoval na nekaterih najslavnejših stavbah na svetu, med drugim na Empire State Buildingu v New Yorku ter nebotičnikih v Londonu, Riu de Janeiru, Sao Paolu in Hongkongu.

V središče razstave je Gormley postavil dialog med kipoma Passage in Room, med katerima nastankom je minilo dobrih 35 let, oba pa v ospredje postavljata vprašanji prostora in telesa.

Nekaj razstavljenih del je Gormley ustvaril posebej za razstavo v Firencah. Takšno je, denimo, Veer II (2018), tridimenzionalna interpretacija živčnega sistema v telesu, predstavljena v naravni velikosti.

Passage iz leta 2016 je železni 12-metrski predor v obliki človeške silhuete, v katerega lahko obiskovalci razstave vstopijo, Room (1980) pa je šest krat šest metrov velika ograda, omejena s prepletom osemmilimetrskega traku, ki ga je umetnik izdelal iz ostankov svojih oblačil. V ta prostor pa obiskovalec ne sme vstopiti.

Med drugim želijo na razstavi podati tudi primerjavo med kipom Speči hermafrodit, ki ga je umetnik Gian Lorenzo Bernini ustvaril leta 1620 in prinaša podobo na postelji z žimnico ležečega hermafrodita, ter Gormleyjevim delom Settlement (2005), ki prikazuje človeku podobno pojavo, ležečo na tleh.