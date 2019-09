Christo in Jeanne-Claude. Foto: EPA

Pod naslovom Christo in Jeanne-Claude ‒ Skrita stvarnost bodo na ogled najzanimivejši in najbolj znani projekti umetnikov, med drugim oviti pariški Pont Neuf (1975‒1985), Senčniki, ki so jih postavili sočasno v Kaliforniji in na Japonskem (1984‒1991), prekriti Reichstag (1971‒1995) in Vrata v newyorškem Centralnem parku iz leta 2005.

Na ogled so najzanimivejši projekti umetniškega tandema, najbolj znanega po prekrivanju umetniških in kulturnih stvaritev ter poslopij. Foto: EPA

Razstava bo odprta od 6. septembra do 31. januarja 2020. Foto: EPA

Čez skoraj pol stoletja dolgo ustvarjanje se bodo sprehodili s fotografijami, grafikami, kolaži in različnimi predmeti. Tokratna razstava je drugače zastavljena, je pred odprtjem dejal direktor Galerija-muzeja Lendava Dubravko Baumgartner, saj sta avtorja ustvarjala inštalacije, zato gre za arhiv postavitev in konceptov prek različnih grafik, skic, videa, fotografij in plakatov, maket, nekaj pa je tudi fragmentov inštalacij.

Po besedah kustosa Atille Pisnjaka razstava priča o enkratnosti umetnin, ki sta jih postavila umetnika, in da gre za proces, ki v nekaterih primerih še ni izvedljiv. "Vmes so grafike, skice, fotografije, ki pričajo o 40 letih skupnega ustvarjanja. Gre za motive, ideje, ki ju spremljajo v določenem trenutku, in če imata srečo in naklonjenost, običajno oblasti, potem nastane končni izdelek, ki stoji nekaj dni ali tednov, nakar se vzpostavi stanje, kot je bilo prej," je povedal Pisnjak.

Postavitev bo danes ob 19.00 odprla sekretarka na direktoratu za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo Nada Zoran, na ogled pa bo do 31. januarja prihodnje leto.

Vrata, 2005. Foto: EPA

Plavajoči pomoli (The Floating Piers), 2106. Foto: EPA

Baumgartner je poudaril, da so v Lendavi z odmevnimi razstavami domačih in tujih umetnikov pomemben kamen v mozaiku kulturnih dogodkov, ki so tudi med najbolj obiskanimi v državi. Razstavo Hundertwasserja in Hasegawe z naslovom Vzhod in Zahod si je na lendavskem gradu ogledalo nekaj več kot 20.000 obiskovalcev.

Christo Vladimirov Javacheff in Jeanne-Claude sta bila rojena na isti dan ‒ 13. junija 1935. Spoznala sta se 1958. Takrat si je Christo kot revni bolgarski priseljenec v Parizu služil denar s portretiranjem premožnih meščanov. Na eni od svojih ustvarjalnih misij pa je srečal hčer svoje stranke, ki je pozneje postala njegova žena Jeanne-Claude, bila pa sta nerazdružljiva tudi v poslovnem svetu. Jeanne-Claude je umrla leta 2009.