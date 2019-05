Da Vinci se je rodil leta 1452. S 14 leti je šel v Firencah za vajenca k Verrocchiu. Foto: AP

Pričakujejo izjemen naval in tako želijo obiskovalcem zagotoviti čim boljše pogoje za ogled razstave.

Največja zbirka slik italijanskega umetnika

V muzeju Louvre, kjer hranijo največjo zbirko slik italijanskega umetnika, med njimi so tudi znamenita Mona Liza, Devica v votlini in Sv. Janez Krstnik, ter več risb, želijo na razstavi združiti kar največ da Vincijevih slik.

Mona Liza, ki je bila nekoč v lasti francoskega kralja Franca I., je bila ena izmed prvih likovnih del, ki so jih v Louvru razstavili. Foto: EPA

Smrt Leonarda da Vincija, rojstvo mita

Letošnjo 500. obletnico umetnikove smrti številni muzeji po Evropi zaznamujejo z razstavami. V Italiji se prireditve in razstave vrstijo skozi vse leto, v Amboisu v Franciji pa je od začetka meseca na ogled razstava z naslovom 1519: Smrt Leonarda da Vincija, rojstvo mita.

Najplodovitejša so bila milanska leta

Da Vinci se je rodil leta 1452. S 14 leti je šel v Firencah za vajenca k Verrocchiu. Poleg slikanja ga je mikal svet znanosti. Ko je bil star 30 let, se je preselil v Milano, kjer je bil slikar, inženir in arhitekt pri milanskem vojvodi Ludovicu Sforzi. Milanska leta veljajo za njegova najplodovitejša.

Ko so leta 1499 Francozi zasedli Milano, se je Leonardo najprej vrnil v domače Firence, kjer je naslikal znamenito Mono Lizo, šel nato v Milano in v Rim, kjer je sprejel službo pri Cesareju Borgii, enem najbolj neusmiljenih tiranov tistega časa. Pri 64 letih pa se je preselil v Francijo in s seboj vzel Mono Lizo.

Francoski kralj Franc I. je ostarelemu mojstru dodelil graščino Cloux pri Amboisu, kjer je lahko v miru nadaljeval svoje raziskave in poskuse. Umrl je 2. maja 1519. Pokopali so ga v samostanu cerkve Saint Florentin v Amboisu.