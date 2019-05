Pramen las, na katerem trenutno testirajo DNK, je prikazan v škatli napisom "lasje Leonarda da Vincija" v muzeju Leonardo da Vinci v kraju Vinci. Foto: Reuters

Nekateri strokovnjaki dvomijo o eksperimentu, saj pravijo, da lasje skoraj zagotovo ne pripadajo italijanskemu mojstru, poleg tega je verodostojno testiranje DNK v tem primeru nemogoče, poroča Reuters.

Da Vinci je umrl maja 1519 in bil pokopan v samostanu cerkve Saint Florentin v Amboisu blizu francoskega mesta Tours. Poslopje je bilo po francoski revoluciji leta 1789 močno poškodovano, veliko grobov pa je bilo uničenih, vključno z njegovim.

Alessandro Vezzosi, direktor muzeja Ideal Leonardo da Vinci v Vinciju, rojstnem kraju umetnika v Toskani, je dejal, da so pramen las našli prav tam. Leta 1863 je namreč kraljeva komisija naročila posebnemu odposlancu, naj poišče da Vincijeve ostanke.

Primerjava z DNK iz skupine potomcev

"Leta 1925 je to relikvijo v Parizu kupil ameriški zbiralec ... Pozneje, preden je umrl pri 95 letih, ga je prodal drugemu ameriškemu zbiralcu, ki pa je vzpostavil stik z nami," je dejal Vezzosi. Dodal je, da muzej načrtuje izločanje DNK iz vzorca in primerjavo z DNK iz skupine potomcev, ki jih je muzej z uporabo rodoslovnih zapisov pridobil v letu 2016. Takšno testiranje bi moralo dokazati tudi to, ali so ostanki iz Francije dejansko pripadali da Vinciju.

"Pomembno je, da rezultata ne sprejmemo za samoumevnega, dokler ni dokončano znanstveno testiranje," je povedal Vezzosi.

Slišati je tudi drugačne poglede. "Malo verjetno je, da bi bil ta pamen las, ki je predstavljen kakor verska relikvija, kakor koli povezan z Leonardom da Vincijem," je povedal Eike Schmidt, direktor prestižne galerije Uffizi v bližnjih Firencah.

Ne vemo, kdo je bila da Vincijeva mama

Iskanje DNK-povezave z živimi potomci se bo izkazalo za dodaten zaplet, saj je sledenje mogoče le prek matere in neprekinjene ženske linije ali očeta in neprekinjene moške linije. Identiteta umetnikove matere pa sploh ni znana.

Umetnik se ni nikoli poročil, ni zapustil nobenih neposrednih dedičev, zato se bo DNK preveril s tistimi, ki so jih našli, ko so sledili družinskemu drevesu drugih otrok, rojenih njegovemu očetu. Možnost, da bi znova ustvarili neprekinjeno moško linijo za več kot 500 let, je zelo malo verjetna, so še zapisali pri Reutersu.