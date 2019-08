Veliko razstavo bodo odprli 3. oktobra, na ogled pa bo do 19. januarja prihodnje leto. Foto: EPA

Domnevni Rafaelov avtoportret, ko je bil umetnik star 23 let. Foto: Wikipedia

V tem slikovitem mestu v italijanski pokrajini Marke bodo 500. obletnico smrti enega ključnih predstavnikov italijanske visoke renesanse proslavili z več dogodki.

Niz prireditev bo uvedla razstava Rafael in urbanski prijatelji, ki bo v Vojvodski palači na ogled od 3. oktobra do 19. januarja 2020.

Rafael, Sv. Katarina Aleksandrijska, 1507. Foto: Wikipedia

Po besedah direktorja Narodne galerije dežele Marke (Galleria Nazionale delle Marche) Petra Aufreiterja bo razstava prvič tako obsežno osvetlila tesne odnose med Rafaelom in v Urbinu delujočimi umetniki, ki so spremljali njegov umetniški razvoj.

Razstava bo med drugim vključevala Rafaelovi mojstrovini, ki ju hranijo v Nacionalni galeriji dežele Marke – Portret mladenke, znan tudi kot La Muta, ter Sv. Katarina Aleksandrijska. Na ogled pa bodo tudi dela umetnikov, kot sta bila Perugino, eden najpomembnejših umetnikov v Umbriji, in glavni predstavnik florentinske slikarske šole Luca Signorelli.

Rafael, Portret mladenke (La Muta), ok. 1507–1508. Foto: Wikipedia

Rafael Santi se je rodil leta 1483 v Urbinu. Šolal se je pri očetu zlatarju in slikarju ter pri Peruginu. Delal je v Perugii, Firencah in nato v Rimu. Bil je varovanec papežev Julija II. in Leona X. Leta 1514 je postal glavni arhitekt stavbarnice sv. Petra, leto zatem ga je papež imenoval za svojega glavnega svetovalca, nadzornika vseh starin v Rimu in vodjo dejavnosti kurije.

Kot slikar – posebej je cenjen kot portretist – je poznan po čistih formah, klasični, skrbno zasnovani kompoziciji, svetlem, toplem koloritu in dostojanstvu ter idealizirani lepoti figur in obrazov.

Rafael je bil izredno produktiven slikar z veliko delavnico, zato je kljub zgodnji smrti (zaradi ne povsem pojasnjene bolezni je umrl, ko mu je bilo 37 let, delal pa vse do zadnjega) za seboj pustil izjemno obsežen opus.