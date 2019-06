Postavitev, ki bo na ogled do 1. septembra, združuje 23 slik, ki pripovedujejo zgodbo o nastanku sončnic. Foto: EPA

Vincent Van Gogh je v letih 1888 in 1889 na jugu Francije naslikal pet verzij sončnic v vazi. Danes jih uvrščajo med njegova najboljša dela.

Rdeči odtenki so bili izjemno svetlobno občutljivi

Raziskave z najsodobnejšimi metodami so razkrile, katere pigmente in mešanice barv je uporabljal slikar.

Vincent van Gogh (1853-1890) se je rodil v Zundertu na Nizozemskem. Foto: EPA

Rdeči odtenki so bili izjemno svetlobno občutljivi in so hitro obledeli, rumeni pa so hitro potemneli. "Prvotna barva se je v večjem delu izgubila," je povedala konservatorka v muzeju Nienke Bakker.

Dva detajla na sliki so se v muzeju odločili rekonstruirati v originalno stanje, da bi gledalci dobili občutek, kakšne so bile originalne barve. "Srce cveta je bilo pravzaprav lila, danes pa je svetlo modro," je povedala konservatorka.

Simbol hvaležnosti

Postavitev, ki bo na ogled do 1. septembra, združuje 23 slik, ki pripovedujejo zgodbo o nastanku sončnic. Van Gogh je že leta 1886 v Parizu naslikal svoje prvo tihožitje s sončnicami, ki jih je tedaj označil kot simbol hvaležnosti. Na njegovega prijatelja in slikarskega kolega Paula Gauguina so sončnice naredile izjemen vtis, pa tudi sam jih je imel za ene svojih najboljših del.

Raziskave z najsodobnejšimi metodami so razkrile, katere pigmente in mešanice barv je uporabljal slikar. Foto: EPA

"Kot morda veš, pripada potonika Jeanninu, rožlin Quostu, sončnica pa je na neki način moja," je van Gogh zapisal v enem od svojih pisem bratu Theu.

Van Goghove Sončnice le redko potujejo po svetu. Nazadnje se je to zgodilo leta 2014, a še to je bilo preveč, poudarjajo restavratorji. 130 let staro delo nizozemskega mojstra zato ne bom več zapuščalo amsterdamskega muzeja.

Raztresene po vsem svetu

Danes so van Goghove Sončnice sicer raztresene po vsem svetu. Poleg amsterdamske in londonske različice hranijo platno Sončnic še v Novi pinakoteki v Münchnu, eno platno je v Muzeju umetnosti v Philadelphii, peto pa v muzeju Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa v Tokiu. Tokijske Sončnice so bile krajši čas najdražje umetniško delo na svetu, ko so jo nekemu japonskemu podjetju leta 1987 prodali za 40 milijonov dolarjev. Nekaj mesecev pozneje so ta rekord podrli van Goghovi Irisi.

Preučeval impresioniste

Vincent van Gogh (1853-1890) se je rodil v Zundertu na Nizozemskem. Leta 1880 se je posvetil umetnosti, šest let kasneje pa odšel v Pariz, kjer je preučeval impresioniste. Leta 1888 se je naselil v Arlesu v Provansi v rumeni hiši, kamor je povabil tudi svojega prijatelja Gauguina.

Maja 1889 je bil sprejet v psihiatrično bolnišnico v Saint-Remyju v bližini Arlesa. Maja prihodnje leto se je preselil v Auvers-sur-Oise v bližini Pariza. Julija 1890 se je ustrelil na pšeničnem polju.