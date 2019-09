Jelka Reichman je ena najpomembnejših slovenskih knjižnih ilustratork druge polovice 20. stoletja. Foto: BoBo

Jelka Reichman je ilustrirala več kot dvesto knjižnih projektov in več kot 2,2 milijona izvodov knjig v različnih izdajah. Slikanice z njenimi podobami junakov nastajajo in se ponatiskujejo za vedno nove generacije bralcev pri nas in po svetu, so zapisali pri festivalu.

Na ogled do 5. oktobra

V Galeriji Velenje si bo njene ilustracije v izboru kustosinje razstave Milene Koren Božiček mogoče ogledati od danes pa vse do 5. oktobra. Poleg postavitve pripravljajo v galeriji še spremljevalne dogodke za otroke in družine.

Šivilja in škarjice v legendarnih ilustracijah Jelke Reichman. Foto: Mladinska knjiga

Umetniška pot velike dame slovenske ilustracije se je začela v sodelovanju z založbo Mladinska knjiga (MK) leta 1964 in z izdajo številnih ilustracij kartonk in knjig slovenskih pesnikov in pisateljev. Za založbo MK je ilustrirala svojo prvo slikanico Dragotina Ketteja Šivilja in škarjice. Sodeluje tudi z revijama Cicido in Ciciban ter z drugimi založbami. Med njenimi najbolj znanimi ilustracijami je slikanica Maček Muri Kajetana Koviča, ki je prvič izšla leta 1974 in je bila natisnjena v več kot 100.000 izvodih.

Njene ilustracije so se med drugim pojavile tudi na številnih voščilnicah Unicefa, razglednicah, lončkih, darilnem papirju, darilnih vrečkah in znamkah Pošte Slovenije.

Prejemnica številnih nagrad in priznanj

Za svoje delo je prejela številne nagrade in priznanja, med njimi Levstikovo nagrado za ilustracije v knjigi Cepecepetavček, nagrado Hinka Smrekarja za življenjsko delo, Levstikovo nagrado za življenjsko delo, Župančičevo nagrado za življenjsko delo, postala je Slovenka leta 2011 in leta 2016 častna meščanka Ljubljane.

V letošnjem jubilejnem letu, praznuje namreč 80 let, je izšla njena nova antologija Rasla je Jelka.