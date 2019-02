Mednarodni slikarski ex tempore Ptuj Karneval je sicer največja likovna prireditev v okviru Kurentovanja. Foto: Art Stays

Z veliko nagrado Mestne občine Ptuj prejme nagrajenec 1.500 evrov. Tri odkupne nagrade Mestne občine Ptuj v vrednosti 750 evrov so prejeli Silene Arnaldi iz Italije, Janez Rotman iz Pernice in Gregor Samastur s Ptujske gore. Nagrado za najizvirnejšega kurenta je žirija namenila Ljubljančanki Anamari Hrup, nagrado Galerije FO.VI pa je letos prejel Oto Vogrin iz Selnice ob Dravi.

Dela sodelujočih umetnikov je ocenila strokovna žirija, ki so jo sestavljali umetnik Aleksij Kobal, novinarka Večera Petra Zemljič, kustodinja Galerije Murska Sobota Irma Brodnjak, umetnostna zgodovinarka Dora Kotnik in galerist Vladimir Forbici. Nagrade sta podelila ptujska županja Nuška Gajšek in predsednik Kulturno-umetniškega društva (KUD) Art Stays Jernej Forbici.

Vsa sodelujoča umetniška dela bodo do 8. marca razstavljena na treh lokacijah v mestu. V Galeriji Magistrat bodo na ogled nagrajena dela in tista, ki so prišla v ožji izbor, preostala pa si bo mogoče ogledati v pritličju Galerije mesta Ptuj in v razstavišču Knjižnice Ivana Potrča.

Mednarodni slikarski ex tempore Ptuj Karneval je največja likovna prireditev v okviru Kurentovanja, organizira pa ga KUD Art Stays. V enajstih letih je pritegnila več kot 800 umetnikov iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Italije. Sodelujoči ustvarjalci združujejo mistiko kurenta, pustnega časa in likovnega ustvarjanja.

Letos je bilo prijavljenih rekordnih 113 del, po besedah Jerneja Forbicija pa so bili tokrat zraven tudi kipi in digitalne grafike. "Večina ustvarjalcev se je držala tematike kurentovanja in pomladi, nekaj pa je bilo tudi takšnih, ki so izbrali teme po lastni izbiri. In znova so nam postregli z izjemno kakovostnim umetniškim zapisom tradicionalnega dogajanja," pravi prvi mož KUD-a Art Stays.

Letos so sodelovali tudi umetniki iz širšega območja Evrope, celo iz Rusije in Južne Amerike. Forbici to pripisuje dejstvu, da so ukinili žigosanje platen, zato so se ustvarjalci lažje prijavili. K temu je po njegovem mnenju nedvomno prispevalo tudi dejstvo, da so se letos lahko prvič prijavili prek spleta.