Izar Lunaček bo v okviru striparne Stripolis bo vodil program, priporočil in simultano prevajal biserčke francoskega stripa. Foto: Striparna Stripolis

Striparna, ki je najprej delovala v ljubljanskem lokalu Pritličje poleg Mestne hiše in zadnji dve leti imela svoje prodajne police v Vodnikovi domačiji v Šiški, se je po novem zasidrala na Poljanski cesti 11. Delovni uporabniki prostora bodo kar štirje, in sicer stripar Izar Lunaček, Kulturno društvo Pripovedovalski Variete, ilustratorka Mateja Korbar ter novinarka Neža Mrevlje.

"Nihče od nas še ni delal v takem kolektivu, a gre za zelo popularen format, tako da mislim, da bo šlo v redu," pravi Lunaček, ki je imel v preteklosti težavo zapolniti delovni čas striparne in jo je bil primoran odpirati kot pop-up dogodek ob posebnih priložnostih.

Določeni mesečni pop-up dogodki, kot so intervjuji s tujimi avtorji stripov, predstavitve domačih avtorjev in predavanja o zgodovini stripa, so pod vodstvom Pie Nikolič prešli v bolj teoretske vode v Kinu Šiška. Zavod Stripolis in Kino Šiška bosta v soorganizaciji kot vsako leto še naprej poskrbela za Festival Tinta, ki predstavlja bogatejšo različico Stripolisfesta. Ta je potekal v Ljubljani med letoma 2013 in 2016 in se je razvil iz rednih mesečnih stripovskih večerov v Kinu Šiška. Z leti je iz enodnevnega dogodka prerasel v festival, ki se od leta 2017 predstavlja pod novim imenom.

Striparna Stripolis bo odprta vsak delovnik med 10. in 12. uro, skoraj gotovo pa vse do 18. ure. Foto: Striparna Stripolis

Prvi dogodki še pred iztekom leta

Dogodki, kot si jih je prvotno zamislil Lunaček, bodo ohranjeni v striparni skupaj z drugimi, kot so večerna branja, predstavitve stripov, intervjuji s striparji po Skypu in projiciranje francoskih stripov s simultanim prevajanjem v slovenščino.

Skoraj vsako soboto bo prostor ob določenih urah deloval kot igralnica, pripovedovalnica in risalnica, kjer bodo sprejemali otroke tudi brez spremstva staršev. Otroški program bo vodila Ana Duša, prvi dogodki pa bodo na sporedu že konec decembra. S simultanim prevajanjem francoskih stripov pa bo Lunaček enkrat mesečno uril svoje prevajalske sposobnosti za otroke.

Striparno Stripolis bodo odprli drevi ob 18. uri, odprtje pa bo med drugim pospremljeno z napovedjo delovanja v prihodnjih mesecih in z branjem iz stripovskih poslastic.