Festival odpira predavanje francoskega stripovskega mojstra igre svetlobe in senc Marca-Antoinea Mathieuja. Foto: Festival Tinta

Festival Tinta, ki je namenjen popularizaciji stripovske ustvarjalnosti, se bo tako danes v Atriju ZRC začel s predavanjem francoskega stripovskega mojstra igre svetlobe in senc Marca-Antoinea Mathieuja. Stripar bo s projekcijami predstavil svoje delo, poseben poudarek pa namenil risoromanu OTTO, uzrti človek (VigeVageKnjige). Tega bodo v petek v sklopu festivala tudi podrobno predstavili.

Vsi dogodki, ki se bodo še zvrstili do konca meseca, so navedeni na festivalski strani.

Nocojšnji uvodni festivalski dan bo zaznamovalo še odprtje treh razstav v galeriji DobraVaga, kjer bodo poleg skupinske postavitve Sosledja predstavili tudi dela Umetnice na mesec Zhang Chen iz Kitajske ter Zine vetrine italijanske vizualne ustvarjalke Darie Tommasi.

V petek se predstavlja ustvarjalec Andrej Štular, ki bo na zunanje zidove AKC Metelkova mesta naslikal mural, naslovljen Kolaps. V galeriji Alkatraz pa se bo zvečer z razstavo in performansom predstavil "trenutno eden najbolj vročih in samosvojih avtorjev v svetu neodvisnega stripa" Olivier Schrauwen, ki ga lahko slovenski bralci po novem spoznajo preko albuma Fant moj (Stripburger).

Stripar Olivier Schrauwen v Ljubljani

Posebej pestra bo sobota, ki prinaša celodnevno s stripom obarvano dogajanje v CUK Kino Šiška. Od 10. do 18. ure se bo šišenski center urbane kulture spremenil v sejmišče, kjer bodo lahko obiskovalci na enem mestu preverili letošnjo stripovsko letino in izbrano ponudbo založb, striparn in prodajalcev rabljenih klasikov. Sejemsko barantanje bo pospremilo tudi pestro spremljevalno dogajanje.

Obraz Loydovega lika V for Vendetta je postal simbol gibanja Anonymous. Foto: Festival Tinta

V goste prihajajo še britanski stripar David Lloyd, soavtor albuma V for Vendetta, lika, čigar obraz je postal simbol Anonymous gibanja, in Bastien Vives, eno osrednjih imen nove generacije francoskega stripa, bosta na predavanjih predstavila svoj ustvarjalni proces in način dela, ob tem pa razkrila nekaj trikov za uspešno upodabljanje zgodb. Popoldan se bodo ena za drugo vrstile predstavitve najnovejših domačih stripovskih izdaj, ki jih med drugimi podpisujejo Martin Ramoveš, Marko Kociper, Saša Kerkoš in Iztok Sitar, ter pogovori z osrednjimi tujimi gosti festivala.

Za konec še Pijani zajec

Sejmišče bo ponudilo unikatne umetniške grafike. Na ogled bo tudi razstava plakatov hrvaškega striparja Igorja Hofbauerja - Hofa, najmlajši pa se bodo lahko preizkusili na stripovskih delavnicah. Zaključek festivala bo na odru Vodnikove domačije pripadel Pijanemu zajcu, stripu, ki ga je po rezijanski ljudski pripovedki zrisal David Krančan.

Čeprav se uradno festival začenja danes, pa ga bogat spremljevalni program v Ljubljani, Kopru, Kranju in Mariboru dogodek vpeljuje že od konca septembra. Ob 50-letnici izida kultnega stripa Alan Ford bo v nedeljo potekalo zadnje vodstvo po junaku posvečeni razstavi v Narodni galeriji, v Slovenski kinoteki pa bodo prikazali filmsko priredbo Lloydovega stripa V kot vroče maščevanje v režiji Jamesa McTeigueja.

Nemara glavno ime nove generacije francoskega stripa, komaj 25-letni Bastien Vivès, je znan predvsem po pripovedi in ekspresivni digitalni risbi. Foto: Festival Tinta

Tinta združuje raznolike ustvarjalce domače stripovske in kulturnoumetniške scene z namenom popularizacije stripovske ustvarjalnosti, predstavlja vrhunce in raznolikost sodobne slovenske stripovske produkcije ter projekte, ki presegajo meje stripa in vstopajo v živahen dialog z drugimi umetniškimi zvrstmi.