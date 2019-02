Gre za 26 centimetrov visoko vazo Pabla Picassa iz leta 1953, ki je ena iz serije vaz z motivom Le Hibou (slov. Sova) in je po lastnikovih besedah vredna najmanj 10.000 evrov. Foto: Zvezna policija NRW

Kot je sporočila nemška zvezna policija, se je 76-letnik na dobrih 200 kilometrov dolgo pot podal 15. februarja.

Z vlaka na vlak praznih rok

Ob prestopu z vlaka na vlak v kraju Hamm je na prvotnem vlaku pozabil veliko nakupovalno torbo v vagonu brez kupejev. Še na peronu se je zavedel, da je brez torbe, in nemudoma obvestil železniško osebje, ki je poklicalo strojevodjo.

Ena iz serije vaz z motivom sove

Čeprav so takoj preverili, ali je torba še tam, so žal morali pozabljivcu sporočiti neljubo novico, je po pisanju nemške tiskovne agencije DPA dejal tiskovni predstavnik policije.

Kot po poročanju policije trdi 76-letnik, je bila v torbi originalna keramična vaza Pabla Picassa iz leta 1953, ena iz serije z motivom Le Hibou (slov. Sova).

Draga pozabljivost

"Stoodstotno izhajamo iz tega, da je to njegova last," je dejal predstavnik policije. Vaza oziroma vrč je visok 26 centimetrov in je po lastnikovih besedah vredna najmanj 10.000 evrov.

Münstrski zvezni policijski inšpektorat poziva priče, ki so opazile kar koli, kar bi lahko razjasnilo situacijo, da se jim javijo. Niso pa razkrili, zakaj se je njen lastnik podal na pot z njo in kako je sploh prišla v njegove roke.