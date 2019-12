Rasizem je namreč že dolgo prisotna težava italijanskega nogometa, pri čemer so temnopolti igralci pogosto tarča žalitev s stadionskih tribun, mediji pa večinoma niso izkazali kakšne dejanske občutljivosti za to vprašanje.

Sporno delo, ki ga podpisuje Simone Fugazzotto. Foto: EPA

"Ponosen sem na to, kar sem ustvaril, ker se morda zdaj prvič ... lahko res soočimo s to težavo," je za Reuters povedal italijanski umetnik Simone Fugazzotto. Najmočnejša italijanska nogometna liga se je težave rasizma lotila s sloganom Ne rasizmu, ki ga promovira s Fugazzottovo serijo slik šimpanzov. Vendar je pobuda na spletnih družbenih omrežjih sprožila plaz burnih kritik in tudi večje ekipe Serie A so se distancirale od kampanje.

Skušal sem obrniti besede rasistov. Na stadionu kričijo 'opica', mečejo banane na igrišče in spuščajo opičje glasove, zato sem si dejal ... Spremenil bom to temo o opicah in zatrdil, da smo vsi opice. Simone Fugazzotto

"Pričakoval sem nekaj polemike, vendar ne takšne."

Umetnik pa je ob tem dejal, da je želel izzivati obstoječe predsodke. "Skušal sem obrniti besede rasistov. Na stadionu kričijo 'opica', mečejo banane na igrišče in spuščajo opičje glasove, zato sem si dejal ... Spremenil bom to temo o opicah in zatrdil, da smo vsi opice," je dejal.

Njegove umetnine so se poleti prvič pojavile na italijanski televiziji in v tamkajšnjem časopisju, vendar takrat niso bile deležne posebnega odziva. V ponedeljek pa se je po predstavitvi na dogodku v Milanu sprožil plaz negativnih komentarjev na spletnih družbenih medijih. "Pričakoval sem nekaj polemike, vendar ne takšne," je dejal Fugazzotto, ki je odziv na svoje stvaritve opisal kot "popolno norišnico".

"Ne verjamemo, da je to pravi način."

Protirasistična skupina Fare je uporabo šimpanzjih podob opisala kot "bolno šalo", AS Roma in AC Milan, torej vodilna kluba iz te lige, pa sta obsodili kampanjo. "Razumemo, da se želi liga spoprijeti z rasizmom, vendar ne verjamemo, da je to pravi način," so pri AS Roma zapisali na Twitterju. Pri AC Milan pa so dejali, da so izrazili močno nestrinjanje z odločitvijo o uporabi podob opic.

Pri teh dveh klubih so v tem mesecu novinarjem italijanskega časopisa Corriere dello Sport onemogočili dostop do svojih vadbenih centrov, potem ko je ta dnevnik nad sliko dveh temnopoltih igralcev na naslovnici zapisal naslov Black Friday (Črni petek).

Leta 1983 v Milanu rojeni umetnik Simone Fugazzotto je tudi sicer v Italiji znan po svojih upodobitvah opic. Kot je še povedal, da je dobil idejo za sporni triptih slik, potem ko je branilec kluba S. C. C. Napoli, Senegalec Kalidou Koulibaly, bil deležen rasističnih žalitev med tekmo z Interjem lani v Milanu. Dodal je še, da so se vodilni iz Serie A izkazali za pogumne s tem, ko so uporabili njegovo delo. "Umetnost je v vseh stoletjih sprožala razprave in polemike," je za Reuters sklenil Fugazzotto.

Več v spodnjem televizijskem prispevku rimskega dopisnika Janka Petrovca.