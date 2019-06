Kandijski most so zgradili leta 1898. Dolg je 75 metrov, s svojo železno zakovičeno konstrukcijo pa spada med redke in najstarejše tovrstne konstrukcije v Sloveniji. Leta 1992 so ga razglasili za kulturni spomenik lokalnega pomena. Foto: www.alesfevzer.com

Izvoz za stanovalce zalednih ulic bo v obratni smeri kot sicer urejen po Sokolski ulici.

Po podatkih Mestne občine Novo mesto bo prenova Kandijskega mostu skupaj z davkom stala nekaj manj kot 460.000 evrov, polovico naložbe pa namerava občina pokriti z evropskim denarjem, namenjenim za projekte trajnostne mobilnosti.

Najstarejši novomeški most bodo po prenovi uredili kot podaljšek prenovljenega Glavnega trga, zaradi enosmernega prometa pa bo njegov večji del namenjen pešcem in kolesarjem. Ker prenovitvena dela zahtevajo cestno zaporo, so jih načrtovali "v prometno najmanj obremenjenem obdobju poletnih dopustov". Predvidoma jih bodo končali do konca avgusta, so še sporočili z novomeške občine.

Kandijski most, sicer eden od treh cestnoprevoznih novomeških mestnih mostov, je železni cestni most, ki Krko preči na izteku Glavnega trga oz. pri mestnih tako imenovanih Karlovških vratih.