Vipavska hitra cesta je ključnega pomena za številne prebivalce Vipavske doline, ki se dnevno vozijo proti Ljubljani. Foto: BoBo

Ajdovski in vipavski župan Tadej Beočanin in Goran Kodelja sta na Dars naslovila zahtevo, v kateri ga opozarjata na nesprejemljivost takšne namere. Pozvala sta ga k iskanju ustrezne in boljše rešitve za meritve hitrosti vetra, brez zapiranja voznih pasov ali pa samo ob napovedih burje.

V Darsu so zapisali, da elaborat prometne zapore zaradi meritev burje še ni dokončno pripravljen, tako da natančnejših informacij v tem trenutku še ni mogoče podati. "Trenutno smo v fazi preučevanja najbolj optimalne rešitve, vsekakor najbolj optimalne za uporabnike hitre ceste," so dodali.

Zaradi postavljanja testnih polj s protivetrnimi ograjami je bil promet na 11-kilometrskem odseku hitre ceste med Vipavo in Razdrtim že več mesecev močno oviran. Zaradi počasnih tovornjakov je bila hitrost zmanjšana na 40 kilometrov na uro ali manj, ob okvarah tovornih vozil ali nesrečah pa so nastali daljši zastoji.

Obnova ceste Selo–Šempeter pri Gorici

Dars je napovedal tudi začetek obnove odseka hitre ceste Selo–Šempeter pri Gorici, ki je bil zgrajen v letu 1996 in odtlej ni bil deležen obsežnejših obnovitvenih del. Tedaj je bila zgrajena tudi cestninska postaja Bazara, ki se po 23 letih poslavlja. To je še edina cestninska postaja na kraku hitre ceste med Razdrtim in Vrtojbo, potem ko so lani jeseni porušili in preuredili območje nekdanje cestninske postaje Nanos ter obnovili vozišče tamkajšnjega razcepa.

Za zdaj Dars predvideva, da bi delovno zaporo zaradi obnove odseka med Vogrskim in Šempetrom postavili v obe smeri vožnje konec tedna, med 30. avgustom in 2. septembrom, ko bodo poleg postavitve zapore odstranili tudi konstrukcijo cestninske postaje Bazara.

V prvem tednu septembra načrtujejo začetek obnove približno štirih kilometrov vozišča obeh polovic hitre ceste na odseku med Vogrskim in Šempetrom pri Gorici. Rok izvedbe del je 83 dni od uvedbe izvajalca v delo, pogodbena vrednost del pa znaša dobrih osem milijonov evrov. V sklopu pogodbe je drugo leto spomladi predvidena še izvedba gradbenih del pri sanaciji viadukta Šempeter, in sicer viaduktov na obeh smernih voziščih hitre ceste, so še zapisali na Darsu.