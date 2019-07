Med motoristi so postale posebej priljubljene relacije v zgornjem Posočju, saj gre za panoramsko turistično cesto. Foto: MMC RTV SLO

Kot so navedli na PU-ju Nova Gorica, so letos do 3. julija obravnavali skupno 430 prometnih nesreč oz. 26 več kot v enakem obdobju lani. V porastu je tako število prometnih nesreč z lahkimi kot hudimi poškodbami. Še posebej izrazito poslabšanje se kaže v številu prometnih nesreč s smrtnim izidom. Od letošnjih desetih žrtev jih je kar osem umrlo v zgornjem Posočju.

Posebej skrb vzbujajoča je statistika prometnih nesreč z udeležbo motoristov. Do 3. julija se je pripetilo že 46 prometnih nesreč, v katerih so bila udeležena motorna kolesa. Trije vozniki in ena sopotnica na motornem kolesu so umrli, 11 voznikov in ena sopotnica so se hudo poškodovali, 15 motoristov pa je bilo lažje poškodovanih. Od teh 46 nesreč so jih kar 37 povzročili motoristi.

Ravno med motoristi so posebej priljubljene postale relacije v zgornjem Posočju, ugotavljajo na policiji. Gre namreč za panoramsko turistično cesto, zahtevno konfiguracijo cest, ki so še posebej ozke skozi dolino Trente.

K dejstvu, da smrtnih žrtev med motoristi ni še več, je pripomogel vložen trud interventnih ekip, ki posredujejo v primeru prometnih nesreč. Dodaten dejavnik, ki je "pozitivno" pripomogel k umirjanju prometa motoristov, so tudi trenutna gradbišča in občasne zapore s semaforji na večjih deloviščih ceste med Želinom in Dolenjo Trebušo ter med Godovičem in Idrijo v Zali. Na tem območju so policisti prav tako obravnavali hujše prometne nesreče, a v zadnjih dveh letih manj.

K zmanjšanju prometa motoristov je po podatkih policije pripomoglo tudi deževno aprilsko in majsko vreme, sicer bi bilo tovrstnih prometnih nesreč gotovo še več.

Najpogostejši dejavniki za nastanek prometne nesreče so bili hitrost, nepravilno prehitevanje ter nepravilna stran in smer vožnje. V hujših nesrečah je večkrat šlo za motoriste, ki so vozili v skupinah. Pri taki vožnji je posameznik pogostokrat bolj kot na svojo vožnjo pozoren na vožnjo predhodnika.

Dejavnosti za večjo varnost

Na policiji so tako že pripravili dejavnosti, s katerimi želijo zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu na tem območju. Kot so na današnji predstavitvi poudarili predstavniki novogoriške policijske uprave, Postaje prometne policije Nova Gorica in specializirane enote za nadzor prometa Generalne policijske uprave, policisti do te problematike pristopajo na več načinov.

Poleg tradicionalnih preventivnih ukrepov, kot so stalna opozorila policije, stiki z motoklubi in ozaveščanje motoristov pred začetkom motoristične sezone, poskušajo biti policisti čim učinkovitejši tudi v smeri nadzora, umirjanja prometa in učinkovitega kaznovanja objestnih voznikov motornih koles. Tako ceste v zgornjem Posočju ob koncih tedna poostreno nadzirajo s posebnimi prometnimi patruljami, občasno pa uporabljajo tudi helikopterski nadzor.

Kraje in relacije letošnjih prometnih nesreč s hujšimi posledicami za udeležence si bodo v naslednjih dneh ogledali skupaj s cestnim presojevalcem agencije za varnost prometa. Skupaj bodo nato poskušali ugotoviti, ali je na določenih krajih še mogoče sprejeti določene ukrepe na cestni infrastrukturi, ki bi pomenili preventivne ukrepe za blažje posledice prometnih nesreč motoristov.