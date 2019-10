Nove cene plovnih dovolilnic morajo potrditi občinski sveti. Foto: MMC RTV SLO

Nove cene plovnih dovolilnic bodo začele veljati, če bodo vsi trije posoški občinski sveti sprejeli osnutek dopolnjenega odloka o spremembi plovnega režima na obeh rekah. Odlok bo poleg cen spremenil še upravljavca vstopno-izstopnih mest in poenotil čas plovbe.

Z višanjem cen pa se ne strinjajo uporabniki reke Soče. Zato so pripravili peticijo, ki jo je podpisalo že več kot 1300 ljudi. V Kobaridu pa je v soboto potekal shod Soča za vse.

"Predlagane spremembe se nam zdijo zgrešene, ker se lotevajo problema na napačnem koncu in samo eno interesno skupino ožemajo za ta denar. Strinjamo se, da je prav, da se nek znesek da za vzdrževanje infrastrukture za vstopna-izstopna mesta, kar je dobro delovalo. Občine so uspele zbrati več denarja, kot je bilo stroškov. Viške so si med sabo delile. To se nam zdi zelo narobe," je za Radio Slovenija povedal Rok Rozman, pobudnik peticije.

Posoški župani se shoda, kljub vabilu, niso udeležili. Kajakaši so shod končali pred kobariško občino. Ker predstavnikov občine ni bilo, so peticijo prilepili na občinska vrata in pozvali k vnovični obravnavi odloka.